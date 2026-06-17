El presidente de la Junta de Gobierno destacó los avances legislativos y afirmó que los ataques en redes sociales carecen de pruebas y buscan generar división.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Humberto Prieto Herrera, respondió a los señalamientos y versiones difundidas en redes sociales y cadenas de WhatsApp sobre presuntas diferencias al interior del grupo parlamentario mayoritario, asegurando que se trata de una campaña basada en rumores, desinformación y acusaciones sin sustento.

Durante una entrevista con medios de comunicación, el legislador señaló que en las últimas semanas se han intensificado publicaciones anónimas y mensajes que buscan generar una percepción de inestabilidad política dentro del Congreso local.

Prieto Herrera sostuvo que, pese a las diferencias naturales que pueden existir en cualquier organización política, la bancada mantiene unidad, diálogo y acuerdos permanentes para impulsar la agenda legislativa alineada con los principios de la Cuarta Transformación.

“El grupo parlamentario está compacto, trabajando y enfocado en los temas que le importan a la ciudadanía. Hay quienes intentan sembrar divisiones, pero los resultados hablan por sí solos”, expresó.

El diputado destacó que el Congreso de Tamaulipas ha sido reconocido por organismos e instituciones nacionales por su desempeño legislativo. Recordó que recientemente se dio a conocer una evaluación que ubicó al Poder Legislativo tamaulipeco entre los más productivos del país.

Según explicó, durante el primer año legislativo el Congreso estatal alcanzó el cuarto lugar nacional en productividad parlamentaria, resultado que atribuyó al trabajo conjunto de las y los diputados en iniciativas, dictámenes, comisiones y participación en tribuna.

Asimismo, rechazó las acusaciones difundidas en su contra y aseguró que ninguna de ellas ha sido acompañada de pruebas o elementos verificables.

“El gobernador lo dijo claramente: la verdad no se construye con mentiras. Los rumores y los ataques sin fundamento terminan cayendo por su propio peso”, afirmó.

Finalmente, Humberto Prieto llamó a los actores políticos a concentrarse en el trabajo institucional y evitar que intereses personales o electorales desvíen la atención de las responsabilidades públicas.

“Es momento de trabajar y dar resultados. La mejor respuesta a la grilla siempre será el trabajo”, concluyó.

Redacción | Bernardo Dla Rosa Cast

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