Se despejo la incógnita que había referente si el ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, tendría el valor para, de manera presencial, registrarse como aspirante a la candidatura del PAN a la presidencia de México.

Pues bien, desde a mediados de esta semana que concluye, se anduvo haciendo ruido en las redes sociales por parte del mismo ex mandatario, sus familiares y sus achichincles, de que este se registraría, al tener este el valor para rescatar a México del desastre en el que lo tiene inmerso el gobierno morenista, según ellos.

Incluso el hermano incómodo, Ismael García se encargó de protagonizar un “pancho”, cuando se le negó la carta residencia en el ayuntamiento de Reynosa, por el simple hecho pues que el interesado es que debe acudir a tramitarla, debido a las firmas que hay que realizar.

Para finalmente lograr tramitarla al día siguiente (jueves), ya que este viernes se vencía el plazo para el registro.

Incluso ese mismo día el hermano incómodo Ismael García, y junto con la esposa e hijos del exmandatario viajaron a la Ciudad de México, para asistir al registro, pero la incógnita seguía si el ex mandatario haría acto de presencia, como lo hicieron otros aspirantes panistas.

Pues el día y la hora se llegó, y el ex gobernador pues brillo por su ausencia, acudiendo solo la misma comitiva que viajo a la Ciudad de México, en su representación, para su registro como aspirante a la candidatura por el Frente Amplio por México.

O sea, como es su costumbre el ex mandatario solo hizo alarde de su valor, pero demostró una vez más que le gusta hablar de más, aplicando el dicho “de lengua me como un plato”, y quedo en evidencia del miedo que tiene de pisar tierras mexicanas, no sea que le vayan a aplicar la misma que el hizo cuando mando detener a su antecesor, Eugenio Hernández Flores y lo único que busca Cabeza de Vaca es tener el fuero para evitar su detención.

Pero eso si bien “gallito” para hablar a través de las redes sociales, victimizándose al asegurar en su mensaje, vía zoom, que es un perseguido político del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Por cierto, coincidentemente con la negativa para expedirle la carta residencia al ex mandatario, pues al alcalde Carlos Makito Peña Ortiz pues se le libero la orden de aprehensión, por la acusación que hiciera en su momento Marcelo Olan.

Cuentan las malas lenguas que el edil andaba muy contento el pasado miércoles, tras una conferencia de prensa, y cuando se dirigía a una colonia a realizar una diligencia, acompañado de su comitiva y de un grupo de reporteros, pues le llego la mala noticia de la orden de aprehensión, ante lo que el edil pues metió reversa y opto por regresar a la presidencia, para grabar ese video en que alegaba que esto había sido a consecuencia de una venganza de los Cabeza de Vaca, que habían movido sus hilos por haberles negado el documento de la carta residencia.

Después de eso el edil pues emprendió la huida al Valle de Texas, para evitar ser encarcelado.

Por lo que no se le ha vuelto a ver por la alcaldía, y todo parece indicar que nuevamente el edil estaría utilizando los medios electrónicos, para vía zoom seguir gobernando Reynosa, lo que podrá en predicamento al gobierno municipal, por lo que el cabildo y el Congreso del Estado deberán tomar decisiones importantes.

Dice el dicho que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo, y es lo que está ocurriendo con los morenos en el Congreso del Estado, donde de plano pues nuevamente pierden el control de la Jucopo a manos de los panistas, que han demostrado ser más perversos y malévolos al momento de planear estrategias, bueno uno en especial y que no está en Tamaulipas, mientras que los guindos, pues de plano les están resultando ser más que inocentes palomitas, que les está quedando grande la encomiendo de defender las iniciativas del gobierno morenista.

Caro pagan la factura de andar en el mundo de la baba, soñando con participar en próximo proceso electoral, impulsando iniciativas de poca importancia, mientras que el enemigo pues les está ganando la jugada, moviendo sus fichas para buscar amararles las manos, y lo peor del caso es que los morenistas pues les están facilitando el camino, al dormirse en sus laureles.

El arrebato del control de la Jucopo ya se venía venir semanas atrás, pero ni así los morenistas se pusieron en alerta, asestándoles el golpe certero este jueves, con una votación de tres a favor y dos en contra de los magistrados del Tribunal electoral de Tamaulipas, que resolvieron regresarle la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso a la fracción del PAN.

La impugnación había sido presentada por el panista Félix García Aguiar, alias El Moyo al considerar que fueron violados sus derechos, tras la votación de un decreto para que la JUCOPO pasara a manos de la bancada de Morena.

Tras estos hechos el Congreso se blindo con elementos de la Guardia Estatal, tanto al interior como al exterior del inmueble, limitando el acceso incluso a los medios de comunicación para la sesión extraordinaria, que se celebró la tarde del jueves, y en la que Morena busco permanecer al frente del Congreso con la aprobación de dos dictámenes.