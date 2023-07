Vamos por partes. En principio los cavecistas que hoy alarden la devolución de la presidencia del Congreso para el diputado «El Moyo» García, estrictamente ni panistas son. Llegaron, con su patrón Ferancisco Javier García Cabeza de Vaca con mucha hambre de dinero. Pero los cabecistas…. lo que se dice «panistas,panistas» no son.

Al llegar a la gubernatura de Tamaulipas mandaron al carajo, marginaron, ignoraron feamente y hasta encarcelaron a los panistas de a deveras

Y les recuerdo tres casos concretos.

Cabeza de Vaca acababa de llegar a la Gubernatura, y a lasm pocas semanas la entonces senadora del PAN Sandra García García, con 30 años cumplidos era la senadora más joven del país. Pero el gobernador Cabeza de Vaca, quien sabe por qué (quizá por protagonico), invitado formalmente por ella a la inauguración de su Oficina de Gestoría en Cd. Victoria sencillamente no se apersonó en el lugar, con todo y que se encontraba en la ciudad.

A otro connotado panista, el ingeniero Juan García Guerrero, quien tuvo la osadia de aceptale la admnistración de Comapa-Reynosa a la tambien alcaldesa panista Dra. Maki Ortiz (adversaria interna del PAN de Cabeza), sencillamente echó a andar toda la maquinaria de la justicia para encarcelar a García Guerrero, levantandole falsos. Y luego para más perjudicar al ingeniero, dispuso Cabeza enviarlo al Penal de Altamira, no al de Reynosa o Cd. Victoria, para que sus familia y amistades batallasen más para visitarlo en prisión.

En un tercer caso a la gran luchadora del PAN, Lydia Madero , el entonces Gobernador Cabeza de Vaca le entregó la Secretaria de Salud del Estado, pero en condiciones tan abominables, tan deshonestas, que ella optó a las pocas semanas por presentar su renuncia irrevocable al cargo. Y en lo sucesivo a los empleados de Salud que llegaban a protestar por las condiciones laborales, simplemente les echaba la policía a la manifestación y se los llevaba detenidos.

Ese Cabeza de Vaca es el señor que ahora quiere ser candidato a la Presidencia de México. Lo cierto es que ahora en julio de 2023 tener estos cabecistas la presidencia del Congrwso de Tamaulipas al serrvicio de su jefe Cabeza de Vaca no les significa gran cosa, que no sea estorbar el progreso,el avance de Tamaulipas.

Los cabecistas, que en esencia no son panistas, pues no siguen las lineas de honestidad y trabajo del PAN no entienden que ya terminó su ciclo de gobernar Tamaulipas.

Los cabecistas, con su jefe al frente, tuvieron la oportunidad histórica de trabajar por el bienestar de Tamaulipas del 1 de octubre de 2016 al 30 de septiembre de 2022. Ni un dpía antes, ni un día despúés. Los cabecistas en razón de su abusivo mal gobierno fueron rechazados por una abrumadora mayoría, que ni le dio el triunfo al candidato Truko ni a Cabeza, sino que votó por el doctor Américo Villarreal Anaya. Tan abrumador fue su triunfo que los cabecistas no pudieron evitar que llegara a la Gubernatura. Pero ahora si buscan incomomodarlo con diveras acciones de gente que no sabe perder.

2.- Este día viernes 7, el ex gobernador Cabeza anuncia que dará un anuncio en sus redes sociales a eso de las 11 de la mañana. No entendemos como dirá que buscará la candididatura, dado que no se le negó carta de residencia en Cd. Reynosa, a menos que ya tenga carta de residencia por el municipio de Padilla o de Soto la Marina donde fiene fabulosas residencias.

3.- Con la meta de sumar esfuerzos para disminuir el rezago educativo en personas mayores de 15 años que no han concluido su educación básica, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación y sus Organismos Públicos Descentralizados, emprenderán una cruzada estatal para llevar a los 43 municipios de Tamaulipas más espacios y oportunidades que contribuyan a la alfabetización de las y los tamaulipecos.

Por este motivo, a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior (SEMSYS), se firmó un convenio de colaboración con el director general del Colegio de Bachilleres de Tamaulipas (COBAT) y con los directores de las tres Preparatorias Federalizadas de Ciudad Victoria, donde se establece que estudiantes de estos planteles podrán realizar su servicio social y prácticas pre-profesionales, enseñando a personas que no saben leer o escribir, como parte del Movimiento Nacional por la Alfabetización y la Educación (MONAE).

El propósito de estos acuerdos colaborativos y participativos es construir alianzas estratégicas entre diferentes instituciones educativas del Nivel Medio Superior y Superior, trabajando de manera conjunta, promoviendo ejes rectores del Gobierno del Estado que dirige Américo Villarreal Anaya, contribuyendo a disminuir el analfabetismo y rezago educativo, medidas que impulsan la transformación y el bienestar de los tamaulipecos. NOS VEMOS.