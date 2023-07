Por Josué Escamilla.

Ciudad Victoria, Tam.- Por comercializar bebidas energizantes y suplementos alimenticios sin ninguna autorización, la Comisión Estatal para la Prevención Contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), suspendió actividades en 3 gimnasios, toda vez que, “además de estar prohibido, un joven falleció en El Mante por consumir inadecuadamente este tipo de productos”, advirtió Alberto Moctezuma Castillo.

El titular de la COEPRIS en Tamaulipas, dijo que dentro de los puntos importantes a revisar se encuentran: la no venta de suplementos alimenticios que no cumplan con la normatividad sanitaria, es decir que les haga falta la etiqueta, o que la etiqueta este en otro idioma sin contar con contra etiqueta en español que hable de las propiedades del producto sin comprobarlo científicamente que sirven para este fin, o que haya venta a granel.

Moctezuma Castillo, refirió que los operativos en este tipo de establecimientos, además de ser permanentes y sin aviso, son para detectar la venta clandestina de ese tipo de productos; pues precisó que el consumo inadecuado provocó incluso la muerte de una persona.

“Les voy a platicar de un amigo que falleció muy joven de 25 años en El Mante, por consumir ese tipo de medicamentos de suplementos que dan en los gimnasios, todo eso se tiene que regular”.

Sostuvo que principalmente se vigila que no se suministren a granel suplementos alimenticios o aplicación de medicamentos o sustancias prohibidas, también se observa que no suministren medicamentos, anabólicos o productos prohibidos que utilizan para estimular el crecimiento de la masa muscular, así como que se realicen tratamientos nutricionales o médicos aplicados o indicados por personal no autorizado.

Dijo que se verifica que la venta de alimentos se encuentre en buenas condiciones de higiene, y en caso de encontrarse sustancias, medicamentos o tratamientos no autorizados se procede a la aplicación de medidas de seguridad que en su caso correspondan. Las novedades encontradas en la inspección se les dan a conocer a los propietarios de los establecimientos, incentivando a la mejora continua del servicio hacia la ciudadanía.

El comisionado de la COEPRIS, resaltó que durante el año, tanto en la capital como en la frontera, se decomisó este tipo de productos e incluso, se han asegurado los inmuebles hasta que corrijan sus faltas; “si hubo en este año en Victoria, es muy variable, es una inmensidad de productos que se manejan, son suplementos y algunas bebidas energéticas, ahí se hace ese trabajo, se decomisan si no tienen su control o autorización de COEPRIS para su comercialización”.

En el caso de la capital, recalcó que a la fecha son 3 los gimnasios que fueron asegurados y se suspendieron sus actividades, hasta que regulen su situación.