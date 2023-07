Por Josué Escamilla.

Ciudad Victoria, Tam.- El secretario de Desarrollo Rural, Dámaso Anaya Alvarado, rechazó que el campo tamaulipeco esté en crisis o desolado, sin embargo precisó “hay áreas de oportunidad que debemos mejorar, modificar leyes, como la ganadera que data de 1993, hace falta actualizar su marco normativo para adecuarla a la realidad que vivimos hoy en día”.

Aseguró que hoy, el Gobierno atiende las necesidades de los productores tal como lo instruyó el gobernador Américo Villarreal, por lo tanto, “si quienes hoy afirman que hay crisis en el agro, porque en su momento no hicieron nada por reformar las leyes que son obsoletas, como la ley ganadera, no están ayudando o beneficiando a los productores” cuestionó el funcionario estatal.

Anaya Alvarado, enfatizó que “son diferentes momentos en la vida de cada sexenio, te pondré un ejemplo, se dice que estamos en crisis y cómo es posible que teníamos una ley ganadera del 93, pero entonces la pregunta es, ¿si estábamos en crisis porque no te preocupabas?, cuantos sexenios han pasado, casi 30 años, porque no te preocupaste y empezaste a adecuarla”.

Urgió la necesidad de que Tamaulipas recupere el estatus ganadero que tenía, ya que la ganadería tiene un enorme potencial de crecimiento y se debe aprovechar de la mejor manera para contribuir a un mayor desarrollo económico y social de la entidad.

“Llegamos nosotros y empezamos a ver las incoherencias de la ley y empezamos a poner atención porque si queremos recuperar el estatus tenemos que tener una ley fuerte, pero no solo esa, hay otras leyes que tampoco se modificaron en décadas, porque si hay crisis, que estás haciendo ahorita vamos llegando pero lo que le digo a la gente que nos permita trabajar; lo ha dicho el Gobernador, somos una sociedad cooperativa y colaborativa, nosotros no vamos a ir adelante sino de la mano con los productores no vamos ir jalando sino todos empujando el mismo barco”, explicó Anaya Alvarado.

Finalmente, Anaya Alvarado dijo que sin ánimo de entrar en polémica o confrontaciones con los adversarios que pudieran estar politizando el tema, afirmó que “cada gobierno ha tenido la oportunidad de hacer lo conducente, no es de echar culpa a alguien creo que si estamos bien todos los sectores agropecuarios en el estado podemos sacar adelante al estado porque ahora vivimos una economía mundial y Tamaulipas está bien fortalecido”.