AGENCIAS

La senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, anunció este jueves que tomó la decisión de no registrarse en el proceso del Frente Amplio por México, con el que buscaría la candidatura presidencial para 2024.

A través de su cuenta de Twitter, la priista expresó que, aunque hay aspectos del método de elección que no comparte, respeta este y cualquier otro esfuerzo para darle alternancia a México en los comicios del año próximo.

“He decidido no registrarme al proceso del #FrenteAmplioporMéxico. Aunque hay aspectos del método que no comparto, respeto este y cualquier otro esfuerzo por darle alternancia a México en el 2024. Con los principios y la congruencia que me caracterizan, seguiré luchando por México”, escribió.

En el video compartido en la red social, apuntó: “hoy tomo una decisión meditada, con profunda responsabilidad y congruencia. He decidido no participar en el proceso que impulsa el Frente Amplio por México”.

“Entre lograr lo posible o hacer lo correcto, me decido por lo segundo”, añadió.

Ruiz Massieu señala que dicha decisión «no ronda en el poder ser, sino en el deber ser. No es sobre los requisitos, es sobre mis principios”.

Respecto al método de elección que se implementará, la legisladora priista dijo que ve una respuesta pragmática para hacer frente a la precampaña abierta, anticipada e ilegal que ha iniciado Morena.

“En congruencia, no puedo participar en un proceso que puede caer en la simulación. Si he criticado y señalado que los aspirantes oficialistas violan la ley haciendo actos de campaña, no puedo hacer lo mismo”, dijo.

Señaló que si promovió que la ciudadanía pudiera participar de manera activa en la selección del candidato opositor, no puede estar conforme con un padrón acotado que excluya a la mayoría ciudadana.

Claudia Ruiz Massieu expresó su respeto a quienes decidan registrarse en este proceso para la selección de quien será el o la candidata a la Presidencia en los comicios de 2024.

Cabe señalar que este miércoles, la senadora del PAN, Lilly Téllez, anunció que también se bajaba de este proceso en busca de la candidatura a la Presidencia por parte de la oposición.