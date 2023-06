*Carlos Solís Gómez se muestra preocupado por la violencia que resurge en el estado, “estamos de la chinga”.

Miércoles 28 de junio del 2023.

Por Josué Escamilla|Reportero

Ciudad Victoria.- Luego de anunciar que el PRI en Tamaulipas tendrá mano en el 45 por ciento de las candidaturas a puestos de elección popular, el dirigente estatal del Revolucionario Institucional, Carlos Solís Gómez, negó que se hayan “morenizado” por adelantar también su proceso de selección de candidato presidencial, toda vez que dijo, “estamos buscando tener un coordinador de un frente amplio opositor, no propiamente un candidato y esta figura habrá de coordinar a la sociedad civil y a los tres partidos que forman parte de la alianza”.

Entrevistado en el marco del décimo tercer aniversario luctuoso de Rodolfo Torre Cantú, el presidente del PRI en Tamaulipas, explicó que el procedimiento de selección de candidatos para el 2024, “ira en función del posicionamiento que tengan los personajes, obviamente habrá que fusionarlo con el tema de género y restricciones de competitividad que nos ponga el Instituto Electoral, pero una vez agotado el tema, habría que tener el equilibrio a nivel nacional en el acomodo de quienes contienden en la alianza Va por México”.

En ese sentido, detalló que el “reparto” de las candidaturas a puestos de elección popular será de un 45 por ciento para el PRI y Acción Nacional, respectivamente, mientras que solo un 10 por ciento para el PRD, en función también del género y en función del posicionamiento de cada uno de ellos en los distritos y municipios de Tamaulipas.

“Dependiendo de cada municipio y distrito quienes son los que pudieran estar en esta condición, pero insisto, eso son los porcentajes que se llevaran a cabo en todo el país y donde juega también la sociedad civil, no solo los partidos, el 45 por ciento de candidaturas serán para el PRI, son los porcentajes del reparto de la coalición.”

Solís Gómez, negó que la coalición conformada por el PRI, PAN y PRD, se haya morenizado al “adelantar” su proceso interno de selección de candidato, pues insistió, “estamos en un esfuerzo de crear un frente, un coordinador de un frente amplio opositor, ese es el trabajo en que el estamos concentrados, estamos buscando tener un coordinador, no propiamente un candidato”.

“ESTAMOS DE LA CHINGADA”.

Por otra parte, el ex diputado local, dijo que en materia de seguridad “Tamaulipas esta de la chingada, estamos muy preocupados con los índices de violencia, robo de vehículo con violencia, no habíamos tenido esos índices de inseguridad en la historia y es preocupante”.

Lamentó que Tamaulipas ocupe el tercer lugar en secuestros en todas sus modalidades, pues recordó “yo he sido víctima de esas circunstancias y obviamente no se le desea a nadie, también por la influencia en los proceso electorales es alarmante por lo que no descartamos, dependiendo como se desarrolle el proceso electoral, solicitar seguridad para los candidatos.”