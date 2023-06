Por Josué Escamilla.

Ciudad Victoria, Tam.- Cincuenta empresarios gasolineros de la localidad, mismos que cuentan con 80 estaciones de servicio, enlazarán sus cámaras de videovigilancia al C4, constituyéndolas como “puntos rosas”, para prevenir la violencia de género.

Manuel Corcuera Canseco, presidente de la Sociedad de Propietarios de Estaciones de Servicio Meta C-40, informó que hoy (lunes) signarán el convenio con el Instituto de las Mujeres en Tamaulipas, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, “precisamente para colaborar en el tema de seguridad con las autoridades, permitiendo enlazar las cámaras de video vigilancia y poder disminuir los delitos de bajo impacto.”

Explicó que, “a principios de año, tuvimos unas dos o tres gasolineras afectadas por la inseguridad, que se juntaron con una ola de otros incidentes en una colonia aquí de la ciudad; de allí para acá no hemos tenido incidentes relevantes o de algún impacto que amerite alguna noticia, ha estado calmado en el tema de robo a gasolineras”.

Sin embargo, Corcuera Canseco dijo, “no debemos esperar a que ocurra un incidente mayor para tomar cartas en el asunto, precisamente por eso, formalizaremos este convenio con las autoridades y evitar en la medida de lo posible, situaciones que pongan en riesgo a las trabajadoras de las estaciones de servicio y ciudadanía en general.”

Indicó que, “en el tema de las cámaras estamos en comunicación continua con el municipio porque ellos iniciaron un programa en el que nos asignaron cinco o seis equipos que estarán enlazados directamente al sistema de seguridad municipal y al C-4”.

El empresario capitalino, destacó la importancia de trabajar juntos, en hacer sinergia con el estado y con la sociedad civil, pues “punto rosa”, explicó, “es un lugar seguro para que las mujeres, puedan asistir, pedir ayuda y que de ahí los trabajadores llamen al 911 y reciban la atención inmediata al estar la llamada filtrada, esto es que no es una llamada de broma”.

Consideró que el programa va ser un parteaguas para los demás comercios y por eso entusiasma ser los primeros que buscan terminar con la violencia contra las mujeres. Destacó la importancia de la participación ciudadana en las problemáticas y dijo “si no participamos, si no ponemos nuestro granito de arena, pues no avanzamos.”