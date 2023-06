Por Josué Escamilla.

Ciudad Victoria, Tam.- El alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, carece de toda protección judicial para evitar que sea detenido por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, en base a una orden de aprehensión emitida en el 2021 en su contra.

Esto, de acuerdo a consulta legal, podría ser aprehendido, toda vez que el Juzgado Octavo de Distrito revocó la suspensión provisional y definitiva otorgada al alcalde, lo que significa que ahora puede ser detenido por la Fiscalía Estatal, al no cumplir con los requisitos legales, pues el juez determinó que no tenía derecho a la protección de la justicia federal.

El Juzgado Octavo de Distrito, con residencia en la frontera tamaulipeca, determinó el pasado miércoles 7 de junio de este año revocar la suspensión provisional y definitiva de Peña Ortiz, alcalde de Morena en Reynosa, para protegerlo de una orden de aprehensión dictaba meses atrás por un Tribunal de Control en Tamaulipas.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la sentencia y se publicó en su página web. La orden de aprehensión fue emitida por presuntos delitos denunciados por el abogado Marcelo Olán Mendoza, quien también fue notificado de la sentencia.

Bajo el expediente 3291/2022-4, y con el escrito con folio 10397, el juez Faustino Gutiérrez Pérez determinó la no protección de la Justicia federal a favor del presidente municipal morenista de Reynosa, al incumplir el acusado con un acuerdo judicial.

En el escrito de sentencia, el Juzgado Octavo determinó «revocar la suspensión provisional y definitivas concedidas en virtud de que el antes mencionado (Carlos Peña Ortíz), no dio cumplimiento al requisito de efectividad de presentar en un término de tres días ante el Juez de Control de la Tercera Región Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado en San Fernando (sic)».

Por lo anterior y tras impugnaciones y reclamos judiciales del abogado Marcelo Olán Mendoza, el juez Faustino Gutiérrez, sentenció dentro del juicio de amparo retirar toda protección de la justicia al alcalde reynosense.

Con esto, la Fiscalía Estatal está en posibilidades abiertas de aplicar la orden de aprehensión en contra del edil, acusado por la presunta comisión de varios delitos por parte del mismo Olán Mendoza.

En su momento, Carlos Peña acusó a tribunales de tener un plan en su contra y sin pruebas, sin que hasta ahora se haya presentado ante alguna instancia judicial para defenderse.

Por su parte, en los estrados públicos y por internet, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avala el documento de sentencia, publicando en su página de internet la última decisión del juez sobre este tema.

La publicación está ubicada en la posición 28, con fecha del jueves 8 de junio del 2023. El incidental tiene el número 3291/2022 y va a nombre de Carlos Víctor Peña (alcalde), en el que se especifica que el proceso penal se juzga en el Juzgado de San Fernando, en la Tercera Región Judicial estatal.

Además, se pide notificar el hecho de sentencia al abogado (Marcelo) Olán Mendoza, quien es la parte acusadora de todo el proceso.

Según los estrados sobre este tema, el Juzgado Octavo emite los números de expediente y acuerdos a la vez que especifica lo del acto de «revocación».

«Síntesis: … agréguese a los autos el escrito de Marcelo Olán Mendoza, mediante el cual solicita se le reconozca el carácter de tercero interesado al ser denunciante de los hechos constitutivos de los delitos, del cual emana la orden de aprehensión contra Carlos Víctor Peña; asimismo, se revoque la suspensión provisional y definitiva concedidas en virtud de que el antes mencionado no dio cumplimiento al requisito de efectividad de presentarse en un término de tres días ante el Juez de Control de la Tercera Región Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en San Fernando, Tamaulipas. De igual manera, proporciona domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo».

El Juzgado Octavo emitió los números de expediente y acuerdos a la vez que especifica lo del acto de «revocación».

«En ese contexto -estableció el Juzgado-, previo a acordar lo que en derecho corresponda, solicítese al Juez de Control de la Tercera Región Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en San Fernando, Tamaulipas, para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir de la legal notificación».

LOS CARGOS

Carlos Víctor Peña Ortiz es requerido por la autoridad judicial para responder por los delitos de presunto enriquecimiento y uso de recursos de procedencia ilícita.

Los actores políticos que lo demandaron fueron el abogado Marcelo Olán Mendoza, el Partido Acción Nacional y el entonces diputado local, Rigoberto Ramos Ordóñez.

No obstante, el edil reynosense, recurrió a diversos juzgados para solicitar recursos de amparo y no comparecer ante la autoridad judicial; al menos en tres ocasiones fue citado y en las mismas decidió no presentarse.

Por lo menos en diferentes ocasiones, Carlos Peña Ortiz se negó a comparecer ante las audiencias en que fue requerido entre abril y mayo del 2021.

Jueces de Control de la Sexta Región Judicial, con sede en Altamira, declararon improcedente la solicitud de amparo contra actos en su contra por parte de Carlos Peña Ortiz, al emitir dicho criterio en relación a los autos de la incidencia de suspensión del juicio de amparo 39/2021-1.