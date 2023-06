Por Josué Escamilla.

Ciudad Victoria, Tam.- La secretaria de Finanzas, Adriana Lozano Rodríguez, advirtió que hasta el día de hoy (lunes 12 de junio) no se tiene conocimiento de que el gobierno federal autorice una nueva prórroga para regularizar unidades de procedencia extranjera, por lo que “raza, pónganse pilas, los propietarios de estas unidades deberán apresurarse para aprovechar esta oportunidad que vence el 30 de junio”.

La funcionaria estatal reiteró que, “estamos por concluir y hasta el día de hoy me preguntan todos los días si tenemos o no tenemos la prórroga que tanto habíamos estado peleando yo desde la Cámara de Diputados y ahora como secretaria de Finanzas la verdad es que lo hemos estado empujando pero hasta el día de hoy no tenemos conocimiento de esa prórroga”.

Así que, quienes no cumplan con el trámite para regularizar su vehículo tendrán que aceptar las consecuencias de manejar una unidad extranjera que entró al país de manera ilegal, ya que las autoridades fiscales están facultadas para hacer el decomiso de todo tipo de mercancías –ilegales- de procedencia extranjera que se encuentren en el país.

Razón por la cual, la secretaria de Finanzas reiteró el llamado a los dueños de los llamados chocolate para que no se duerman en sus laureles ni estén esperando otra prórroga, a que dejen de hacer lo que están haciendo y se preocupen por acudir al REPUVE a iniciar el proceso de regularización vehicular.

“Por lo tanto le pido a toda la gente que quiera regularizar sus carros que lo haga ya dejen lo que está haciendo, corra y vaya a regularizar, yo quiero hacer un comentario muy importante, las autoridades fiscales están facultadas para hacer el decomiso de las mercancías de procedencia extranjera ilegales en el país los 365 días del año lo he repetido mucho pero estamos a punto de concluir así que toda la gente se vaya y aproveche la oportunidad de nacionalizar el vehículo”.

Señaló que muchísima gente lo ha aprovechado a lo largo de la frontera norte, “hoy es el momento si usted aun no lo ha hecho es momento de que corra y realice su trámite”, concluyó Lozano Rodríguez.