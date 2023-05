Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Con el objetivo de agilizar la respuesta ante casos de violencia familiar, el gobernador Américo Villarreal Anaya entregó ocho patrullas a la Guardia Estatal de Género.

“Una de las áreas prioritarias, como ya lo hemos mencionado, es la protección de los niños, de las niñas, de los jóvenes y los adolescentes, así como las mujeres, lo he dicho y lo reitero, que una sociedad que no protege a estos núcleos sociales, es una sociedad que no tiene futuro”, manifestó el Gobernador.

A su vez, el secretario de seguridad pública de Tamaulipas, Mtro. Sergio Hernando Chávez García, agradeció la inversión destinada a nuevas unidades que permitirán a la Guardia Estatal brindar un mejor servicio a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad e inmersos en círculos de violencia.

“Tenga presente que la labor humanista de la Guardia Estatal está abanderada por esta unidad móvil especializada de atención a víctimas, y este grano de arena que hoy se siembra servirá para que sus acciones permeen y permitan que la sociedad tamaulipeca sienta su presencia”, declaró el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT).

Por su parte, la suboficial “A” encargada del área de la Guardia Estatal de Género, Claudia Núñez Álvarez, agradeció al Gobernador y al secretario de seguridad pública de Tamaulipas, la creación de políticas en materia de profesionalización y sensibilización para atender estos casos.

“Reconozco el interés del señor gobernador a favor de la protección a mujeres y sus hijos víctimas de violencia, impulsando la apertura de las casas violeta como es el caso de Matamoros donde las víctimas y sus hijos tendrán un lugar seguro donde refugiarse, así como la adquisición de ocho unidades nuevas para acudir con prontitud a la atención de las mismas”, dijo.

Este evento contó con la presencia de la Mtra. Diana Luz Gutiérrez González, directora general del Instituto de la Mujer en Tamaulipas; el General, Elpidio Canales Rosas, comandante de la 48 zona militar; el General, Adalberto Sergio Rojas Miras, coordinador estatal de la Guardia Nacional en Tamaulipas; el secretario general de gobierno, Héctor Joel Villegas González; Irving Barrios Mojica, fiscal general de justicia del estado; el subsecretario de operaciones de la Guardia Estatal, Alex Melgarejo Torres e Integrantes de la mesa de coordinación estatal para la construcción de la paz.