En Tamaulipas hay casi 60 mil profesores que dan clases en seis mil 222 Escuelas, de ellos, según los datos del

INEGI, 653 trabajan en 138 escuelas de educación inicial, unos seis mil atienden alumnos en dos mil 240 escuelas,

unos 15 mil dan clases en primaria, más de once mil enseñan en las dos mil 355 escuelas de secundaria y casi 13

mil se encargan de educar a los alumnos que cursan educación media superior.

Conforme pasan los años, la cantidad de maestros aumenta, debido a una razón, hay más población y se crean más

escuelas. La misma fuente de información establece que en el ciclo escolar 2021 había cerca de 40 mil maestros

que trabajaban en cinco mil 100 escuelas de Tamaulipas, cinco años después, en el ciclo de 2005 a 2006 la

cantidad de profesores creció en unos cinco mil y las escuelas fueron 350 más.

En el período de 2010-2011, los profesores casi llegaron en la entidad a los 50 mil que trabajaron en seis mil 200

escuelas, en el 2015-2016 los profesores fueron casi 57 mil en una cantidad muy similar de escuelas, es decir, seis

mil 235 y, por extraño que parezca, cinco años después, en el ciclo 2020-2021 la cantidad de profesores en todos

los niveles de educación básica no creció, disminuyó en mil trabajadores de la educación.

Quizá la cantidad, de este último dato no sea significativa, pero, con menos de ellos, debieron de atender las

necesidades de educación en seis mil 222 escuelas, 13 menos que las de cinco años atrás, aunque, si debe de

buscarse un culpable, será la pandemia de COVID-19.

El punto es que, esos 57 mil trabajadores de la educación apostaron todo para que este Día del Maestros, 15 de

mayo para ser exactos y que es hoy, a su dirigente sindical el profesor Arnulfo Rodríguez Treviño y sus buenos

oficios con las autoridades estatales que, desde la parte educativa representa la Mtra Lucía Aimé Castillo Pastor,

para que el aumento salarial del 2023 fuera superior al 15 por ciento, cosa que no sucederá, se quedará de nuevo

en el trillado y disminuido porcentaje de cuatro y feria de por ciento que, ante el alza de todos los precios servirá de

muy poco.

No había indicios de que el alza y las prestaciones económicas se salieran del promedio de otros años, por tanto, la

celebración del Día del Maestro, desde el punto de vista monetario se resume a una parte muy reducida de

trabajadores de educación, quienes recibirán reconocimientos y medallas por sus 20, 30 y más años de servicio,

porque además del diploma y de la caja que contiene la medalla deben de entregarles un cheque considerado como

un bono por los años de servicio.

Los otros tendrán que echar a volar su imaginación por un año más y esperar que en el 2024 sea benévolo en el

asunto salarial y que, esa perspectiva del 15 por ciento de aumento salarial les mantenga la ilusión y que de esa

forma le echen muchas ganas para que todos los planes de mejoría en el sector educativo puedan lograrse.

En la parte conceptual, por aquello de las dudas, ser maestro significa ser un facilitador que domina su disciplina y

que, a través de metodologías pedagógicas proporciona herramientas para que los estudiantes comprendan el

mundo aprendan a vivir con los demás y sean productivos.

Además, debe saberse que, desde el punto de vista etimológico, profesor viene del latín profiteri que, a su vez, está

formada por fateri, equivalente a confesar y pro, que quiere decir delante de todos, por eso, a través del tiempo esa

palabra se usa para nombrar a todo aquel que declaraba de manera pública sus conocimientos, el profesor frente a

los alumnos, dicho en forma literal.

Los otros

En tanto el Gobernador de la entidad, Doctor Américo Villarreal Anaya, quien estuvo en la zona Fronteriza de

Tamaulipas en virtud del recorrido de trabajo que llevó a cabo el presidente de la República, Don Andrés López

Obrador, quien constató el avance que tienen las obras de construcción de las nuevas oficinas de la Dirección

General de Aduanas y las inversiones en obras públicas para Matamoros y aquellas que se ejecutan para edificar

nuevas instalaciones y cuarteles a las fuerzas armadas.

El presidente de México reivindicó el liderazgo que Tamaulipas tiene en el comercio internacional, motivo pro el cual

la Dirección General de Aduanas debe de funcionar desde Nuevo Laredo para todo el país

En Matamoros, que fue a dónde llegó el presidente López Obrador el viernes, dio cuenta del avance de las obras

del Puerto El Mezquital, denominado también Puerto del Norte, en tanto, en Reynosa supervisó la ampliación del

Puente internacional al Pharr, Texas, la planta de fertilizantes y reubicación del gasoducto.

Respecto a la seguridad, al tocarse el tema, se dijo que se atiende con buenos resultados desde el Gobierno del

Estado y con el respaldo del Gobierno Federal, mediante el funcionamiento de las mesas de seguridad y en otros

campos trabajo, programas con acciones estratégicas para el desarrollo y bienestar de los tamaulipecos, están en

marcha y dan resultados.