CD. VICTORIA, TAM.- La regidora Mayra Benavidez Villafranca propuso la integración de una comisión consultiva del comercio que investigue y analice la presunta renta de espacios públicos cuyos propietarios son los propios inspectores fiscales que por años se han apropiado de estas zonas.

En entrevista dijo que existe la plena presunción de que a lo largo de los años, trabajadores municipales adscritos al Departamento de Inspección Fiscal se han hecho dueños de estos espacios públicos en diversas zonas de la ciudad, en especial en la calle Hidalgo y que los subarrendan al mejor precio, en una situación totalmente irregular.

“Tenemos las quejas y registro de las personas lamentablemente estamos atados de manos porque si no hay pruebas o denuncia concreta, ya lo hemos platicado con el extesorero y la hoy actual sobre esta situación, yo en lo personal no lo dudo, pero si no hay pruebas qué hacemos”, comentó.

Indicó que la vía pública de forma tradicional ha sido invadida por el comercio ambulante, una situación que tradicionalmente se repite año con año, y en la que la propia autoridad ha sido incapaz de mejorar el entorno urbano.

Sobre la calle Hidalgo existen al menos 250 permisos para ambulantes con tarjetón y es urgente investigar si efectivamente existe este negocio entre particulares y empleados municipales.

“Es aquí donde entra la lucha de los regidores, la gente tiene miedo y pues así cómo los apoyamos”, acotó.

En términos generales el Ayuntamiento local debe aplicar el reglamento de comercio en la vía pública con los vendedores que tienen permisos como puestos fijos y semifijos.

La regidora presidenta de la Comisión de Comercio en la Vía Pública en el Cabildo local especificó que en todo caso habría adecuar el reglamento si es que se va a permitir dicha situación. (Ramón Mendoza)