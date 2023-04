La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al partido Morena sustituya, en un plazo que no podrá exceder de 12 horas, el promocional de televisión denominado ARMANDO GUADIANA COAH pautado para la etapa de campaña del Proceso Electoral Local que actualmente se celebra en Coahuila.

La Comisión determinó que la frase “Los que se han enriquecido y robado el dinero del pueblo por muchos años”, no está amparada en la libertad de expresión y el derecho a la información, ya que la expresión referida podría encuadrar en el supuesto de robo establecido en el Código Penal de Coahuila, de ahí la procedencia de la medida cautelar para el retiro del promocional.

En este sentido la expresión “robado el dinero del pueblo por muchos años”, no es genérica, ya que contiene la imputación de un posible delito, por lo que no encuadra dentro del concepto de opinión o crítica, al no tratarse de la emisión de un juicio de valor por parte del partido, o bien, la referencia a que existen investigaciones en torno a posibles irregularidades, sino que de manera directa existe la imputación de hechos que podrían resultar delictuosos.

Los integrantes de la Comisión se refirieron a la evolución del criterio de calumnia en la jurisdicción, haciendo la reflexión de que al ser más estricto el criterio se ha logrado privilegiar el debate sobre las ideas, en lugar de las campañas negras que acostumbraban hacer los partidos.

El proyecto fue aprobado por unanimidad de votos de la Consejera Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, de la Consejera Claudia Zavala y del Consejero Ciro Murayama.