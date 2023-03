Finalmente les hizo justicia la revolución a los trabajadores del estado, sobre todo los niveles más bajos, que solo veían ir y venir a funcionarios de alto nivel gozando de las miele$ del poder, mientras ellos percibían salarios pues que no satisfacían sus necesidades, pero ahora el gobernador Américo Villarreal les dio buenas noticias, que fue música para sus oídos.

Y es que de ahora en adelante ningún trabajador del gobierno del estado tendrá salarios por debajo del mínimo, por lo que a partir del mes de abril se estarán aplicando incrementos paulatinos en otras percepciones, como canasta básica, quinquenios y bonos, además que se destinara presupuesto para apoyos adicionales en temas de salud, pero sobre todo, el mandatario anuncio que para los altos mandos de su gobierno no habrá aumentos salariales, ya que eso solo serán para niveles inferiores a los de directores de área.

Por lo pronto el nivel 50, que es de los más bajos, tendrá un aumento salarial del 82 por ciento, mientras que los niveles 70 al 90 tendrán un incremento del 61 al 46 por ciento, y así proporcionalmente para los niveles 100, 101, 120 y 131, quienes no estarán por debajo del salario mínimo.

Aprovechando la ocasión, ahí los trabajadores del estado sacaron de su ronco pecho las vejaciones, la intimidación, acoso, del trato ofensivo, ilegal y arbitrario que sufrieron por parte de pasados gobiernos, dando a conocer los trabajadores que ahora si son tratados con respeto .

Por cierto, este miércoles el gobernador Américo Villarreal rendirá su primer Informe, en el que se expondrán los avances en los temas de salud, apoyos a familias de docentes fallecidos con más de diez años de servicio, así como la entrega de apoyos económicos a personas con discapacidad, las medidas de austeridad que se están aplicando dentro del gobierno del estado, tema de seguridad, entre otros.

El informe será entregado en sesión del Congreso Local, que se realizara en punto de las 10 de la mañana de este miércoles, esto tras la reforma en el 2019 a la Constitución Política de Tamaulipas, en la que se estableció que el informe será la primera quincena del mes de marzo de cada año.

Ya se veía venir que otra vez Rigoberto Ramos estará buscando la alcaldía de Reynosa, y es que nada más se acercan los procesos electorales, le brota el sentido humanitario del político, y se le ocurre visitar colonias para dar diferentes apoyos a las familias, sobre todo las de bajos recursos, pues para de esta manera “conquistar” su amor.

Es de todos conocidos que a este reynosense el único interés que le mueve es aparecer en una boleta electoral, como candidato a la presidencia de Reynosa, pero como no ha logrado cuajar esta acción, pues anda de dadivoso un día si y el otro también, pero solo cuando ve aproximarse la selección de candaditos para las contiendas electorales, por lo que para quien lo conoce pues no lo compra, como paso en el proceso del 2021 cuando buscaba incansablemente ser el candidato de Morena a la alcaldía de Reynosa, pero pues ni fue considerado entre los prospectos, aunado a que sin cansarse mucho menos esforzarse, le termino ganando pisada el joven Carlos Peña Ortiz, gracias a mami Maki, por lo que Rigoberto Ramos hizo el coraje de su vida, ya que ni su cansancio y ni los regalos dados a la ciudadanía sirvieron de algo. Por lo que termino brincando al PAN, para brindarle todo su respaldo y recursos al candidato del partido azul Jesús María Chuma Moren, en venganza, aunque dirían las malas lenguas que, por ardido al no haberlo hecho candidato, aunque de poco le sirvió porque Morena, no Carlos Makito Ortiz Peña, termino haciendo morder el polvo al abanderado panista.

Por lo que ahora, bajo los colores blanco y naranja al reynosense pues se le hará participar por la alcaldía, y es que, a decir verdad, pues Movimiento Ciudadano no tiene mucho de donde andar escogiendo, o sea pues prospectos no les sobra como para darse el lujo de elegir, así que echaría mano Ramos para la alcaldía.

Y es que el ex diputado local se la ha pasado brincando de partido en partido, para haber cual lo postula a la alcaldía de Reynosa, sueño que no se le había cumplido, al no tener el peso político ni las amistades para ello, por lo que primero fue tricolor, después guindo, para pasar a ser azul y por ultimo naranja como quien dice es un cartucho muy desprestigiado.