El taco de ojo va a durar un rato y no creo beneficie más q un hospital con recursos

Hubiera traído solo el grupo y lo de la karely y lo de este señor lo hubiera donado al hospital para q tengan suficiente material con el cual trabajar es una pena q no tengan batas o material para donar sangre o q falte hasta papel sanitario o anestesia…..

Es triste encontrarte a mujeres haciendo sus compras de jabón y Suavitel a las 4am en la Guadalajara para aprovechar las pocas horas de servicio. El tener una red de distribución adecuada con la cual no tengan que hacer cortes en una zona para que le llegue a otra es ya casi una utopía, o el que se compre equipo que regule las altas y bajas de electricidad y no estar apagando bombas o estarle echando la culpa a CFE creo eso si sería prioridad.

Ahora abres la llave a las 11 AM y no sale una sola gota.

No acostumbro opinar en estas publicaciones… Porque al final siempre dicen que ningún chile nos embona

Esta presentación lo anuncio en su cuenta de Facebook https://www.facebook.com/MaybellaTamaulipas , donde cientos de seguidores y cibernautas en vez de agradarle la noticia de la prestación de los dos bailarín, le reclamaron que primero atienda las necesidades del pueblo de San Fernando, como el arreglo de camino Rural que va de San Fernando a Carbonera, o los cientos de baches que existen en las calles del pueblo, así como la falta de agua potable en algunas escuelas de la cabecera municipal, además la falta de Medicamentos y mejor Servicio en el Hospital de San Fernando, donde entras y no sales vivo.

El alcalde de San Fernando MAYBELLA RAMIREZ, llevará “Al Panna” y la KARELY RUIZ , “bailarínes”, como parte del elenco de espectáculo para adultos con un gasto millonario en los festejos de Semana Santa en la “Playa Carbonera” que no es playa, es un laguna de agua Salada parte de las Laguna Madre, y por ciento en pésimas condiciones.

Margarito Ochoa

Arreglen las calles de la colonia México mejor k son un desastre y más en tiempo de lluvia hay disculpe presidenta el comentario pero es necesario

Isa AlaMillo

Jajaja y el HOSPITAL GENERAL PARA CUANDO !!!

Nohemi Araceli Gomez Gomez

No puede ser, mi calle esta completamente a obscuras y se ha ido a solicitar un buen de veces y no han atendido.

Yohanna Jaz

Así se ve. imagínense como huele esto ya nos tiene hasta de malas a todo los vecinos de esta zona , no es queja solo queremos un poco de atención a este problema , que «arreglan y sigue igual » aparte de no solucionar nada el olor es insoportable y todavía nos cierran calles y no se ve nadie trabajando ahí

Lupita Buenrostro

Ai muncho k aser por sanfernando idise k no ai dinero como si tiene para otras cosas para k trai esos fulanos aviendo aki tantos bueno esa es mi opinión