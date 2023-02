Mediante mensajes telefónicos alertaron a familiares para que acudieran a saquear el camión

Luego de caer en un bache en la avenida Cantinflas, un camión que transportaba cervezas fue desmantelado por personas que mediante rapiña sustrajeron cerca de 20 toneladas de producto.

Mientras cuerpos de rescate y seguridad intentaban sacar al camión, un grupo de personas, de todas las edades, se acercó a quitar partes de la caja del vehículo para acceder a los paquetes de cerveza.

Decenas de personas acudieron en bicicletas coches o a pie, para robarse la mercancía.

Incluso madres de familia animaban a sus hijos e hijas menores de edad a recoger cajas de cervezas y llevárselas.

Personas adultas mayores, entre empujones y golpes, también se colaban entre el tumulto para conseguir 12 pack, mientras otras mandaban mensajes para que llegaran refuerzos.

La unidad no podía ser rescatada por su peso pero los cuerpos de seguridad no se dieron abasto con los ciudadanos y al final no hubo detenidos.