NUEVO LAREDO, TAM.– El Subdelegado de Bienestar del Gobierno Federal, Gastón Herrera, destapó sus aspiraciones para la Presidencia Municipal de Nuevo Laredo, asegurando que si la convocatoria de su partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), indica que es hombre el candidato, él levanta la mano.

«Ya levanté la mano, si es hombre en la convocatoria que me apunten para la alcaldía. Que el partido me voltee a ver, que vea el trabajo que se ha realizado con la gente, acepto el reto de ir por la alcaldía», dijo.

Herrera, también aclaró que si la convocatoria de su partido marca que buscará una mujer para la alcaldía, entonces apoyará con todo la reelección de la actual alcaldesa, Carmen Lilia Canturosas, de quien dijo, está realizando un excelente gobierno.

«Pero si es mujer, entonces voy a apoyar a la actual alcaldesa, Carmenlilia Canturosas, a su reelección, porque está haciendo un excelente trabajo», afirmó.

Si la equidad de género no le favorece para la candidatura a la Presidencia Municipal, Herrera confirmó que entonces buscará la candidatura a la Diputación Federal.

«Si es mujer, entonces me gustaría ir en mancuerna con ella (Carmenlilia) a la diputación federal. Si es hombre el género, levanto la mano, yo quiero ser el próximo candidato, si es mujer, me sumo a Carmenlilia, me quiero sumar para ir en conjunto por la Diputación Federal», destacó.

Otra de las aclaraciones que hizo Gastón Herrera, es que no aceptará menos de esas dos candidaturas.

«Mi objetivo es buscar la Presidencia Municipal o la Diputación Federal, en caso que me ofrezcan una Diputación Local o una regiduría, no estoy interesado, la voy a rechazar», concluyó.

Por Pedro Natividad/NLDPLAY