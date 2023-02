A unos días de la elección extraordinaria para la senaduría vacante en el senado de la Republica por Tamaulipas, luego del lamentable accidente carretero en donde perdiera la vida el Dr. Faustino López Vargas, el cual era originario del municipio de Aldama, sigue la apatía de la ciudadanía de participar e ir a las urnas el próximo 19 de febrero.

Aunque en los últimos días se ha visto el acelere del paso de los tres candidatos, no hay motivación de la ciudadanía hacia tal abanderado. Sin embargo, el que al parecer trae más fuerza es sin duda el reynosense y cuñado de oro, José Ramón ‘JR’ Gómez Leal de la alianza Morena-PT, pues se le ve algo de simpatizantes y militantes de los diferentes partidos políticos hacia su candidatura.

Tan es así que todos saben de qué establo viene y si a ello le agregamos, que es el único morenista que falta de premiarlo, por lo que seguramente con todo el apoyo si va a ganar y se alzará con el triunfo electoral.

Donde se le ha visto más morenistas de apoyo hacia su candidatura es allá por el norte y sur del Estado, pero por el altiplano tamaulipeco nada mas no se ve el entusiasmo de promoverlo y más bien se ven distantes de la campaña, por lo que no se ve el apoyo de esta región semiárida. Es más ni propaganda hay.

Aunque también no hay que ser tan pesimistas y hay que esperar el día de la elección y hay que ver como se dejan caer las y los alcaldes de estos municipios enclavados en las faldas de la Sierra Madre Oriental, ya que si bien es cierto, son opuestos al partido del gobierno estatal.

Ojo, se pueden sacar la espina y quedar bien con el Primer Morenista de Tamaulipas. Pues desde ese punto de vista no hay que menospreciar la fuerza de algunas o algunos de ellos, o sea, serian factor importante para el triunfo, ya que son votos que también cuentan y cuentan muncho.

Sin embargo, aunque todos dicen que la tienen ganada, no hay que confiarse. Eso se dice allá por los pasillos del 18 Matamoros, donde está la sede del Comité Directivo Estatal de Morena.

NOTAS CORTAS

1.- Tamaulipas cuenta con 43 municipios, de los cuales dos de ellos son declarados Pueblo Mágico, es decir, la Ciudad de Mier y Tula, cuyos habitantes si es que no nos equivocamos, han sabido cuidar la riqueza cultural, historia, autenticidad y carácter propios del lugar, con el propósito de convertir al turismo en una opción para que los visiten. Sin embargo, algo le hace falta al municipio de Tula, deben invertirle más en infraestructura para atraer más a los paseantes. Tan solo en el drenaje que es el pan de todos los días y falta más atención, el escurrimiento de aguas negras ahí está y el olor a todo lo que da. ¿Qué pasa?

2.- Por cierto, alguien sabe de las personas que manejan los boots del municipio de Tula?…no son más que personas que –disque- trabajan ocultos en redes sociales para despotricar al que se les atraviesa, pero también hay capitanes que manejan ese grupo y en sus cuentas critican e inventan información falsa y algunos hasta se hacen pasar por periodistas, pero no son aceptados por el gremio periodístico, su forma de trabajar es inventar información para extorsionar a los funcionarios e incluso ya están boletinados en el tercer piso de palacio de gobierno y su refugio ya todos los saben.

3.- Por cierto, nos dimos una vuelta por el municipio de la sierra chiquita de Bustamante en días pasados y nos percatamos que todo está en orden, muy limpio y pintoresco. Esto nos recuerda que la actual alcaldesa Brisa Verber Rodríguez en su momento afirmó: Como se los dije en campaña, mi compromiso es trabajar por las y los bustamantenses y vaya que lo está cumpliendo, pues ahí están los resultados en obras y servicios para las comunidades. Por tal motivo, de agradecimiento recibe de sus representados: Que Dios te bendiga siempre, que tengas luz en tu camino y tu casa. Gracias le dicen a la joven alcaldesa.

4.- Con las depuradas, salidas y cambios en el Ayuntamiento de Tula, nos dicen los amigos del café, que está quedando puro “cascajo” y no hay quien remedie algo.

5.- Sabía usted que?… hay dos ex alcaldes de Jaumave que desde tiempo atrás se caen mal, no se hablan, ni se tragan. ¿Quiénes serán? Adivina, adivinador.

6.- No me lo crea, pero que hay un ex alcalde de Miquihuana que cuando estaba chiquito era muy velludo y su mama lo llevó con el Doctor, pues traía un dolor en el pecho y que al revisarlo, el pequeño le preguntó al médico, ¿de qué padezco dotor? y que el doctor inmediatamente le dijo: pereces mono de peluche, jajaja.

7.- Esto es para la gente del altiplano: Nunca es tarde, pero un regalo perfecto para este #14defebrero Día del #AmoryAmistad, además de una rosa o un ramo de flores, es llevar a tu pareja a las gorditas de Jaumave, allá con Manuel Báez o bien en las tradicionales gorditas de Don Pedro, aunque también ahí están las de Juan Báez, o bien al comedor de Gonzalita, allá en el mercadito Corona de Tula. Y si quieres algo más, pues ahí está el comedor de Don Chava, en Palmillas, solo por citar algunos comercios de renombre y muy rico todo.

8.- El saludo de la columna es para el buen amigo Susano Maldonado Tejada y su apreciable esposa Mary Chuy Rodríguez González, de Bustamante, quienes siempre están al tanto de lo que acontece en el municipio. Bien por ellos. Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.