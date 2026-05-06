Cd.Victoria,Tamaulipas.-Un accidente carretero se registró en el kilómetro 026+300 de la carretera federal Ignacio Zaragoza, entronque Ciudad Victoria–Monterrey, a la altura del punto conocido como “La Aurora”.

La unidad involucrada corresponde a una configuración vehicular tipo “tricuerna”, la cual se trasladaba procedente de Estados Unidos, cruzando territorio mexicano con destino a Guatemala.

Autoridades informaron que el operador permaneció en el lugar de los hechos y se actuó conforme a los protocolos correspondientes.

De acuerdo con los primeros reportes, el factor humano fue la causa del percance, señalándose que el conductor manejaba cansado al momento del accidente.

Elementos de seguridad y auxilio acudieron al sitio para atender la situación y realizar las maniobras correspondientes.