Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Elementos de la Guardia Estatal detuvieron a un ciudadano por la presunta posesión de sustancias ilícitas durante recorridos de seguridad y vigilancia realizados sobre la calle Felipe Berriozabal, en esta capital.

De acuerdo con el reporte oficial, el hombre se desplazaba a bordo de una motocicleta sin placas de circulación y, al percatarse de la presencia policial, mostró una actitud evasiva e ignoró la indicación de detener la marcha.

Metros adelante, el conductor detuvo su trayecto y fue inspeccionado por el personal de la Guardia Estatal, localizando entre sus pertenencias cuatro bolsitas con polvo granulado con características similares al cristal, así como tres bolsas transparentes con hierba seca con características similares a la marihuana.

El ciudadano y las sustancias aseguradas fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT), autoridad encargada de realizar las investigaciones correspondientes.