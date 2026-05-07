Cd.Victoria,Tamaulipas.-Un trágico accidente se registró la tarde de este día en el kilómetro 15 de la carretera Matamoros, donde un fuerte choque entre dos camionetas dejó como saldo una persona fallecida y tres más lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, en una camioneta Dodge color blanco viajaban dos personas de la tercera edad, un hombre y una mujer. Presuntamente, al intentar incorporarse o cruzar en un retorno sin la debida precaución, fueron impactados por una camioneta Ford F-150.

Tras el fuerte impacto, el conductor de la camioneta Dodge perdió la vida en el lugar de los hechos, mientras que la mujer que lo acompañaba resultó lesionada. Por su parte, la camioneta F-150 salió del camino y terminó impactándose contra un poste, dejando además a dos masculinos lesionados.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil del Estado, Protección Civil de Güémez, Guardia Estatal y personal de la Fiscalía General de Justicia, quienes realizaron las labores correspondientes, así como el levantamiento del cuerpo y las investigaciones para esclarecer los hechos.