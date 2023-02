El desarrollo y uso de la Inteligencia Artificial (IA), automatización, digitalización y otras herramientas serán los principales impulsores de los negocios de este año 2023. El uso de la IA, como los sistemas PTG Check, sistemas que pueden resolver los problemas o necesidades de las personas, al alcance de nuestros dedos o comando de voz, es una realidad y está cambiando el ambiente laboral y empresarial, lo que traerá dividendos a las empresas desde el ámbito de la mercadotecnia hasta los negocios internacionales.

Así lo señaló el Dr. Georg Bouché, catedrático en la Universidad Internacional (IU) y Socio Director de Bouché & Jakob GbR de Stuttgart, Alemania, una Consultoría de marketing y ventas internacionales que cuenta con más de 50 clientes en Asia, Europa y Latinoamérica.

El académico estuvo de visita en la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) para impartir clases en el Doctorado en Dirección Empresarial (DBA) de la institución y habló sobre los negocios se verán impulsados este año.

“La IA puede programar, dar o crear soluciones a peticiones. Por ejemplo, si falta un insumo en una empresa o fábrica, no hay que ponerlo o hacer todo un inventario, la IA lo registra y avisará al sistema o los que suministran el objeto y estos lo enviarán. Mucha gente está preocupada en el ámbito, porque hasta una tarea puede redactar ya una IA y así los jóvenes no tienen que emplear ni un dedo, imagina qué hará con las industrias y los empleos”, apuntó.

La IA cada día crece más, la información es almacenada en dispositivos y usada para dar paso a cambios, innovaciones y nuevos productos, servicios y atraer a los mercados y competir. Usar la tecnología como una herramienta de negocio, es una necesidad imperante en el presente.

Entre los rubros que analizó son el papel de los CEO´s (Chief Ejecutive Officer) en las empresas y su involucramiento en diversos ámbitos de éstas, ya que no sólo es dirigir, también conocer cuál es la estrategia de las mismas al momento de estar en el mercado.



¿Qué debe saber un CEO sobre mercadotecnia?

Entre los roles que un CEO debería cumplir o conocer dentro de una empresa es saber de mercadotecnia, apuntó.

“O sabe o debe tener gente dedicada a ello. Los CEO´s se dedican enteramente a funcionalidades, pero debe estar inmiscuido, ya que es dónde la estrategia está. No sólo se trata de vender, es todo un proceso, producto, precio, lugar y promoción, sí lo anterior es en una mirada básica a la mercadotecnia, lo que no es suficiente”, explicó el Dr. Georg Bouché.

“La mercadotecnia es investigación, preguntas y descubrimientos, conocer el mercado y ahora con los nuevos sistemas de Net Promoter Score (NPS) que consigue información sobre los consumidores y su experiencia con el producto, porque son promotores del producto en cierta manera, es más fácil y complejo a la vez”.

Si un CEO no está involucrado en ella, la mercadotecnia, no es asesorado por expertos, él y la empresa pueden tener problemas. Por lo que recomienda estar al día y evitar la mayor trampa de todas y es creer que mercadotecnia es sólo hacer publicidad para vender.

Lo que no es mercadotecnia es vender y anunciar sin estrategia, sin conocer al mercado y a la competencia. También, no es mercadotecnia el no trabajar en equipo, con grupos de trabajo multidisciplinarios desde quienes aplican la tecnología, hasta el vendedor de piso.



El rol de la mercadotecnia en el ámbito internacional

La mercadotecnia, explicó el experto, tiene uno de los principales roles en el ámbito internacional; actualmente se cree que se trata de vender un producto, introducirlo al mercado, conocer a la competencia; no obstante, la mercadotecnia puede ser usada para muchas otras acciones como la promoción de causas nobles, campañas altruistas para salvar al medio ambiente, evitar pandemias, desastres y otros puntos a resaltar.

“Pienso a su vez en el Internet y el ámbito global. La adaptación y localización, en el ámbito de los productos, es recomendable. Hay que crear productos, que estos se adapten a la cultura local y a su vez, ayudar a la gente a que sepan dónde estás, cómo llegar a tu negocio”, indicó el Dr. Georg Bouché.



Consejos para emprender

El experto explicó que los emprendedores tienen una gran oportunidad en la adaptación y geolocalización, las que usadas adecuadamente permiten tener crecimiento en las empresas y pequeños negocios.

A continuación compartió unas cuantas ideas de lo que “yo he visto, de mi experiencia y de lo que recomendaría si quieres ser un buen emprendedor”:

Toma el riesgo, pero identifica y sé sincero de lo que en verdad deseas hacer. Aplica la regla de dos semanas. Si en dos semanas no desarrollas tu idea de negocio, es que posiblemente no estás tan seguro o interesado en logarla. Trabaja y emprende. No dejes tu trabajo por emprender, dedícate a ambos hasta que sientas que estás listo para estar en tu emprendimiento de tiempo completo. Comprende que es importante usar las redes sociales e Internet para conocer y entender el mercado y posicionarte, usarlas para que sepan qué vendemos, cuál es nuestro compromiso y dónde encontrarnos es básico.