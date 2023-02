Ciudad Victoria, Tamaulipas. 13 de febrero de 2023.- En Tamaulipas están dadas las condiciones para que, los ciudadanos ejerzan de manera libre y democrática su derecho al voto el domingo 19 de febrero, en favor de la fórmula Morena – PT y refrendar su confianza al proyecto de la Cuarta Transformación.

Tras haber recorrido dos, y hasta tres, o cuatro veces los 43 municipios de la Entidad, el candidato de la coalición “Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas”, José Ramón Gómez Leal «JR», confió en que el domingo se registre una amplia participación de los electores con su voto, en las 4 mil 777 casillas que se instalarán en el Estado.

En el mensaje que llevó hasta el último rincón, el abanderado de Morena habló de la importancia de la participación ciudadana. “Hay países todavía donde la gente no puede votar, aquí en México sí, lamentablemente han hecho unos grupos de poder que estemos asqueados de la política, que no participemos, que nos dé igual, y eso es precisamente lo que no queremos, por eso tenemos un gran líder, ya saben quién, que ha hecho un gran trabajo”, expresó el candidato, José Ramón Gómez Leal.

Durante los 48 días de promoción al voto, el candidato de “Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas”, recibió un amplio respaldo de la población, sectores y agrupaciones de la sociedad civil, a quienes presentó sus propuestas legislativas y escuchó sus principales demandas.