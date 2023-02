Ciudad Victoria, Tam.- El diputado federal panista, Gerardo Flores Peña señaló que las extorsiones a empresarios es algo que se debe atender de manera urgente por parte de los gobiernos estatal y federal, en el marco de la a conferencia de prensa que realizó junto a Lydia Madero, Mariela López Sosa, Margarita Zavala, Imelda Sanmiguel, y Luis “Cachorro” Cantú.



Luego de informar que junto con sus compañeros de partido visitarán la obra de la carretera TAM-Bajío, afirmó que nadie quiere que a Tamaulipas le vaya mal, “y mucho menos en materia de seguridad que mucho nos ha costado avanzar, pero este sí es un tema que se tiene que atender y se tiene que atender ya”.





Considera que ante estas circunstancias es natural que el empresariado se quede callado en la comunicación institucional por temor; tenemos que elevar la voz y decir las cosas que están “aquí estamos todos nosotros dando la voz por ellos, es muy importante que se ponga atención a ese tema que no se deje crecer más y podamos vivir en paz”, enfatizó el legislador.



Dijo desconocer si existen denuncias en este sentido ante la fiscalía general de Tamaulipas, “lo que sí ha sucedido es que nos han hablado, piden la confidencialidad, es un tema nada sencillo, no es fácil, se requiere valentía para poder hablar de eso, es algo que no podemos dejar pasar”.



Para concluir, dijo que muchos integrantes del sector empresarial están en estado de indefensión “por eso es importante entrarle y entrarle ya a efecto de que ese tema no siga creciendo”.