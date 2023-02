Tampico, Tamps.- Un debut intermedio, un escenario con personajes no tanto nuevos que se desprenden llenos de colores envueltos en discursos halagadores y propuestas fantasiosas, más bien facciosos con ideologías contrarias a las bases originales del Partido al que representan. Pues bien, Tamaulipas en su histórica entre sala y camino al 2024, estará viviendo este domingo 19 de febrero, la elección extraordinaria a la elección al Senado, donde por decisión, no participa Movimiento Ciudadano, el único que ni con alianza, ni solo quiso demostrar de que potencial político cuenta y tampoco quedar expuesto en el termómetro de las preferencias del electorado.

No obstante, que por otro lado, los que han decidido entrar al juego político y ganar el escaño del Senado son: Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), en su denominada alianza “Va por México” con Imelda San Miguel; el Partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Partido del Trabajo (PT) con la coalición “juntos hacemos historia” con José Ramón Leal conocido como “JR” y el Partido Verde Ecologistas de México (PVEM) representado por Manuel Muñoz, lo hace solo y sin aliados.

Para algunos especialistas en la política local y estatal, es la prueba de juego para mostrar “músculo político”; es decir, como vislumbra el panorama para el 2024, en donde también alcaldes y alcaldesas de Tamaulipas que aspiran cargos de elección popular, –“los sueños de una reelección”-; por lo que este momento, resulta ser un escenario idóneo de la pauta que marcara para la disputa de cargos políticos electos por la “democracia”, y en los municipios donde no ganen darán claras muestras del poder de convocatoria o aprobación ciudadana a la gestión que han venido reflejando.

En términos de legalidad e imparcialidad, podemos evocar a la palabra “probanza” que en el diccionario jurídico hace referencia a “una cosa o conjunto de ellas que acreditan una verdad o un hecho”. Así que, se podría decir que en algunos municipios ciertos partidos políticos dicen tener la fuerza para obtener el triunfo, pero en las urnas se gana mediante el voto ciudadano y en el conteo de los mismos, con el reflejo plasmados en las actas de computo, tal como quedó demostrado en la elección a gobernador en 2022, no importa cuanto se diga o se haga mediante impugnación, lo que prevalece es la métrica de la decisión popular, es decir la mayoría y no la minoría donde haya supuestas anomalías o intenciones que no son generalizadas sino aisladas.

Haciendo la reflexión en la ruta que se traza, el PVEM va solo literalmente pero ya se habla que algunos militantes fundadores de Morena se han inclinado al apoyo del candidato Manuel Muñoz e incluso Priistas, aunque este partido también ha formado mancuerna con Morena en su denominada coacción “Juntos Hacemos Historia”, no se descarta que en el 2024 vayan en alianza y no solos como en esta ocasión en Tamaulipas; hay que recordar que en las piezas del ajedrez no se mueven sin una estrategia y esta podría ser, dependiendo la jugada en este 19 cuando, se abra brecha para los candidatos y si haya alianza o no, así como también que Partido decide sus candidatos; lo cual no hay que descartar que pueda haber sorpresas sobre estas decisiones dependiendo en gran medida, de los resultados en esta entre sala.

Por otra parte, jamás se pensó, aunque no sea raro ver al PAN, un partido “muy conservador” haciendo alianzas con los que fueron adversarios en algún momento y quienes empujaban quitarles el poder como es el PRI y PRD, este último siempre considerado de izquierda.

No hay que olvidar que, Morena es un partido relativamente nuevo que tiene fuerza y presencia de marca por su líder moral y fundador AMLO, sin embargo, se ha venido reforzando con una “regeneración”; donde, se considera y se toma a figuras políticas que fueron y son conocedores de estructuras, así como de políticos que en algún momento son contrarios, pero en mucho le deben a los partidos que los vieron nacer.

Aunque hay que tener claro que no se necesita conocer mucho de política para reflexionar porque existe el poder de tronos y poder, si los regazos sociales existen y los paliativos de desarrollo y modernidad siempre están dentro de todos los discursos de políticos. La diferencia es el discurso, el mismo que se aprendió muy bien y se sigue predicando desde los Pinos, los ciudadanos necesitan discursos empáticos y afrontar la realidad social; porque solo así, se seguirá siendo historia.