CD. VICTORIA, TAM.- De los 49 hidrantes que existen Victoria, al menos el 12% presentan fallas a causa de la falta de agua y accidentes de tránsito.

«Afortunadamente la mayoría están funcionando, pero tenemos algunos que no sabemos si funcionan o no por la falta de agua; en total son 49 los hidrantes y de esos 6 que no están funcionando y tenemos otros que fueron derribados por accidentes automovilísticos», declaró Juan José Perales Jaramillo, coordinador de Protección Civil Municipal y Bomberos.

Para evitar problemas y garantizar el correcto funcionamiento de los aparatos hidráulicos en caso de incendio, destacó que ya se está en pláticas con el personal de la Comapa para que se pueda llevar a cabo la sustitución de los hidrantes que son propiedad del Municipio y en los que no, se procederá a notificar a los establecimientos comerciales para que hagan lo propio.

Estas anomalías fueron detectadas luego de una revisión, acción que se lleva a cabo de manera anticipada a los meses de mayor calor y de incendios. (Gabriela Sustaita)