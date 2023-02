Durante las primeras horas de este lunes 6 de febrero (horario local) se registró un devastador terremoto en Turquía de magnitud 7,8 dejando un saldo de varios inmuebles caídos, al menos 76 muertos y 440 heridos en diez provincias afectadas, según informes de la Presidencia de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD) de aquella nación. Tiempo después vino una réplica de de 6.7 lo que está provocando que la situación se vuelva compleja. De acuerdo a medios locales, el movimiento telúrico fue percibido en 14 países de Asia y Europa. También se ha dicho que es uno de los más potentes registrados en aquel país.

Según reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el epicentro del terremoto se ubicó a 23 km al este de Nurdagi y el foco sísmico estuvo localizado a 17.9 kilómetros de profundidad. Mientras que la réplica, ocurrida 11 minutos después, tuvo una profundidad de 9,9 kilómetros y afectó al centro de Turquía.

En los videos compartidos en redes sociales se muestran decenas de edificios derrumbados, mientras que los residentes alarmados tratan de refugiarse en las calles que se han quedado sin luz eléctrica. El gobernador de la provincia de Sanliurfa, Salih Ayhan, declaró a CNN Turk que al menos 12 personas han muerto solamente en su ciudad. Alrededor de 34 edificios caídos según datos preliminares de las autoridades de la provincia de Osmaniye.

El periodista Eyad Kourdi ha informado a CNN que se han registrado al menos 8 réplicas después del temblor de 7.8 que ha provocado el pánico entre la población. Por su parte, Davut Gul, gobernador de Gaziantep, difundió en Twitter que “el terremoto se sintió con fuerza en nuestra ciudad”, y pidió a la población salir, guardar la calma.

“Por favor, esperemos afuera sin entrar en pánico. No usemos nuestros autos. No abarrotemos las vías principales. No mantengamos los teléfonos ocupados”, señaló. En Siria, se han notificado 42 muertos y 200 heridos.