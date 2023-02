CD. VICTORIA, TAM.- Luego de ser víctima junto con toda su familia de una tenaz persecución política por varios años, Carmen Lilia Canturosas asegura que hoy en Tamaulipas se respira un clima de prosperidad y desarrollo, trabajando de la mano con el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Durante su arribo a Palacio de Gobierno, la alcaldesa de Nuevo Laredo dijo que aunque aún cuenta con un amparo federal que le permita trabajar con libertad, los tiempos de hoy han cambiado radicalmente, sobre todo desde que acabó el gobierno panista de Cabeza de Vaca.

“Estoy en amparo, va todo trabajando y funcionando, esperando los tiempos, pero todo bien”, explicó.

Añadió que “sólo en espera de que todo se haga justicia como se tiene que hacer, obviamente siempre he estado tranquila porque como ustedes saben y como me han visto mi trabajar y andar en la política, siempre he sido una mujer de bien en beneficio de todos los ciudadanos, buscando mejorar las cosas con mucha confianza con el gobernador del Estado Américo Villarreal Anaya, un hombre bueno, de paz, de visión que quiere lo mejor para Tamaulipas”, comentó.

Hay que destacar que en mayo y junio del 2022 la Alcaldesa fue una de las primeras que enfrentó de forma directa al ex régimen político estatal acusándolo de emprender acciones ilegales durante el desarrollo de una auditoría al Gobierno municipal por el supuesto uso de recursos públicos con fines distintos a los autorizados en el presupuesto para 2022. (Ramón Mendoza)