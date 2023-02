El que sigue recorriendo todas las regiones del Estado, recién electo, Secretario General de la Sección 30 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación en Tamaulipas, es el Profr. Arnulfo Rodríguez Treviño, y lo hace en compañía de los integrantes del Comité Ejecutivo Seccional, que por cierto, más del 85 por ciento de éstos, no había pisado el sindicato y mucho menos el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE.

El motivo es que las bases conozcan a las maestras y maestros que ocupan las distintas carteras en la Sección 30 y al mismo tiempo, conocer las inquietudes del gremio magisterial en la entidad.

Llamó la atención que el nativo de Villagrán, Tamaulipas, en sus discursos ante el profesorado antepone la defensa de los intereses de los trabajadores de la educación y al mismo tiempo, ratifica su disposición para entablar un diálogo institucional y de franco respeto contra su contraparte, léase, Secretaria de Educación de Tamaulipas.

Antes, ha señalado que en muy pocos días habrá de reunirse con el gobernador del Estado, Dr. Américo Villarreal Anaya, a quien le expondrá las necesidades del gremio tamaulipeco.

Y no duda que enseguida hará lo propio con la maestra Lucia Aimé Castillo Pastor, Secretaria de Educación en la entidad con quien asegura de igual forma, habrá un dialogo serio y respetuoso para resolver la problemática de los profesores tamaulipecos.

En reiteradas ocasiones la maestra Lucia Aimé Castillo Pastor, ha coincidido con la postura de Rodríguez Treviño, pues también la SET desea trabajar en equipo con la parte sindical.

Esto, sin duda, augura un entendimiento político, laboral y sindical entre ambas partes, pues no hay que olvidar que las anteriores administraciones estatal, dejó un sin número de problemas administrativos con los trabajadores de la educación y que no fue sino hasta la llegada de Villarreal Anaya y de Castillo Pastor, cuando se empezaron a resolver cientos de casos que estuvieron atorados por mucho tiempo.

Esto también abona para que en la próxima negociación salarial que se dé a nivel federal, de alguna forma repercuta positivamente en logros sociales para las y los maestros de Tamaulipas, pues no hay que olvidar, que las maestras y los maestros tamaulipecos son aliados del gobierno americanista y que el propio Mandatario Estatal, así lo ha expresado públicamente en repetidas ocasiones ante los diferentes medios de comunicación. Por eso podemos asegurar que a los profes tamaulipecos, les ira bien o muy bien con Américo Villarreal Anaya.

Total que el recorrido del Profesor Arnulfo Rodríguez Treviño aún sigue viento en popa y bueno, hay que decirlo, todavía siguen los comentarios de los últimos eventos del SNTE-Tamaulipas desarrollados por la frontera y últimamente en San Fernando, donde el flamante dirigente de la Sección 30 viene presentando a todo su Comité en pleno, donde añadieron a teacher´s y a jóvenes y así conjugar experiencia con el dinamismo de la chaviza, bien por el magisterio y la visión del nuevo líder magisterial quien dice: “Invito a todos a que me ayuden a ayudar…no me fijo en colores porque todo es por la patria y la contienda democrática interna ya quedó atrás”.

Por cierto, en este último evento quien dio la bienvenida fue el Profr. Juan Carlos Soto Márquez, titular de la Secretaria de Organización IV de San Fernando, así habló el titular de la cartera de Secundarias Generales, Profr. Jaime Olvera Cárdenas; la titular de SNTE-Joven, Profa. Gabriela Martínez Castello y la de USICAMM, Profa. Alma Leticia Pérez Arriaga, las mismas que dieron una cátedra de lo que representan dignamente en el sindicato.

También ahí se anunció por parte del líder sindical que este viernes visitaría el municipio de Aldama y cierra su gira de trabajo el próximo lunes en Miguel Alemán con el mismo motivo desde que se inició, el agradecimiento y la presentación del nuevo Comité Ejecutivo Seccional de la Sección 30 del SNTE.

NOTAS CORTAS

1.- Sera cierto o no, pero el pasado martes la vidente de fama nacional e internacional Mhoni, la cubana, advierte que en unos meses el mandatario nacional sufrirá mucho. ¿Pues de qué?, no dijo. Esto nos recuerda que el brujo mayor del altiplano tamaulipeco también ha advertido que le pasará lo mismo al alcalde tulteco, Antonio “Laminas mentiras” Leija Villarreal, y le recomienda además que se cuide de sus mismas gentes que le rodean, ya que vaticina que lo van a traicionar y sufrirá un descalabro muy fuerte. ¿Otra vez?, no les digo.

2.- Por cierto, de buena fuente nos informan, que el presidente Andrés Manuel López Obrador, presidirá la celebración de la Constitución y estará en el Teatro de la Republica en el Estado de Querétaro este día 5 de febrero. Que le acompañará todo el Gabinete en pleno. Antes este viernes 3 estará aquí en Tamaulipas en gira de trabajo y su anfitrión será nuestro gobernador del Estado, Dr. Américo Villarreal Anaya. Que vienen cosas buenas para Tamaulipas, que bueno.

3.- A pesar de que recibió un municipio con muchos rezagos y gran problemática generada por el pasado, es decir, por Xico el “bailarín” y Pilar Gómez, Lalo Gattás, contra viento y marea, ahí la lleva.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.