Las delegaciones que el Gobierno Federal tiene en Tamaulipas, serán objeto de un proceso de reestructuración, donde la mayor parte de los nuevos que sean designados, tendrán que ser afines al Gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

De esa forma, habrá un trabajo coordinado, eficaz, puntual y en una sola dirección, para en principio aterrizar cada uno de los programas sociales y mejorar las condiciones de vida de la población en Tamaulipas.

A estas alturas, hay delegaciones que todavía tienen un encargado del despacho o de la delegación pero no un titular de la dependencia del Gobierno Federal.

Y no es que los actuales encargados de esas delegaciones estén haciendo mal el trabajo, pero se necesita reforzar las acciones para aterrizar los programas, obras y demás beneficios sociales.

Algunos se mantendrán, entre estos el de Bienestar Social LUIS LAURO REYES pero otros, deberían ir sacando objetos personales de las oficinas que todavía ocupan.

Otros es inminente el regreso, como el caso concreto de FELIPE GARZA NARVÁEZ quien ocupará de nuevo la Secretaría de Gobernación en Tamaulipas.

De hecho, pudiéramos decir que RICARDO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ ya dejó la dependencia y que sin hacer mucho ruido, GARZA NARVÁEZ ya despacha.

Otras dependencias las ocuparán personajes que en su momento militaron y formaron parte del Revolucionario Institucional.

Por cierto, el que refleja cansancio, producto de la exigencia de resultados, es el Fiscal General de Justicia en el Estado IRVING BARRIOS MOJICA.

Muchos le apuestan a que, de que se va, se va. Cuestión de tiempo.

Otro de los que pudieran correr la misma suerte, es el Auditor Superior del Estado JORGE ESPINO ASCANIO, por su labor cada vez más cuestionada por legisladores del Congreso local.

Y es que, no es posible que ESPINO ASCANIO no detecte irregularidades cometidas en la anterior administración estatal y sea la Contraloría del Estado la que disponga de esa información.

Con lo anterior se deduce que el ingeniero de profesión, y no contador, no está haciendo el trabajo de fiscalización como debiera ser y por ende, ya no genera confianza.

El presidente de la Comisión de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública, ISIDRO VARGAS FERNANDEZ es de la idea de que ESPINO ASCANIO sea removido como titular de la ASE.

Avala que esa posibilidad debería valorarse, como parte de una oxigenación de esa instancia ante el Congreso local. Y tiene razón.

Tanto IRVING como ESPINO, fueron nombrados en sus cargos por FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y por ende, debieron irse con él desde octubre de 2022.

Ambos personajes no generan confianza y si no hay confianza, se deben ir.

En fin.

