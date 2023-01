No son ningunas pitonisas aquellos panistas que auguran una derrota de la candidata Imelda Sanmiguel, cuando a ojos vistos se ven los resultados de una campaña, digan lo que digan o hagan lo que hagan, pues no prende, aun cuando el dirigente estatal del PAN Luis Cachorro Cantú diga lo contrario.

Pues con lo malo que está resultando el Cachorro Cantú, y con la candidata impuesta por el ex gobernador Cabeza de Vaca, que no está conectando con el electorado, no se necesita más para augurar la derrota el próximo 19 de febrero.

Y es que aunado a esto, los conflictos internos que se están presentando en el PAN, donde muchos son los inconformes de cómo está manejando las cosas el líder estatal y diputado local Luis Rene Cantú, ante lo que se están registrándose renuncias de militantes, aun y cuando el mismo Cachorro está minimizando, al grado que se ha atrevido a decir pues que si se quieren ir que se vayan, y dicho esto delante de algunos panistas que ya incluso no están en el partido, y que en su momento externaron su preocupación por los errores que se cometían al interior del PAN, pero ante esto El Cachorro puso oídos sordos.

La soberbia es la que le gana al líder panista, desvirtuando las protestas, que recientemente encabezaron síndicos, regidores y funcionarios públicos del municipio de Ocampo, donde ya no aguantan al presidente municipal, renunciando al partido, pero en lugar de escucharlos El Cachorro los tacha de ser solo simpatizantes, por lo que no influye en nada a la militancia de ese municipio.

Y es que ya varios militantes vislumbran un triste panorama, ya que de seguir cómo va el panismo en Tamaulipas, temen que se repita la triste historia de sus antiguos adversarios los priistas, que de haber sido amos y señores de la vida política del país, quedaron reducidos a nada y que ahora van que vuelan para desaparecer.

Pero mientras que el líder panista, se da golpes de pecho gritando a los cuatro vientos ser muy honestos y rectos, pues en Tesorería de Ciudad Victoria dicen todo lo contrario, al grado que ya les enviaron un requerimiento ante el adeudo, que enfrentan por el incumplimiento en el pago del impuesto predial, del cual los panistas tienen un adeudo de 170 mil pesos, por cuatro años en el que no se pagó.

Y es que este tiempo fue cuando estuvo al frente del gobierno victorense los panistas Xicoténcatl González y Pilar Gómez, por lo que la dirigencia del PAN considero que no era necesario cumplir con esta obligación con el municipio, pero como eso no se puede pasar por alto, ahora el gobierno de Eduardo Gattas no se lo piensa perdonar, y ya les envió el requerimiento para “invitarlos” para que pasen a pagar, sin excusa ni pretexto este próximo lunes.

Ya lo dijo el alcalde victorense que se les está cobrando como a cualquier ciudadano que cuenta con una propiedad, y que tiene una obligación fiscal que no ha cubierto durante cuatro años, y que se les estuvo invitando por todos los medios para que cubrieran el adeudo, agotando todas las instancias, pero el Cachorro Cantú hizo caso omiso a estos llamados, por lo que ahora se les puso fecha para que pasen a pagar, o se les estaría aplicado otra medida más severa, con acciones legales como el embargo.

Según Luis Cachorro Cantú había un convenio con la presidencia municipal para exentar este pago, pero es una obligación que todo ciudadano, que tiene una propiedad está obligado a pagar, y más los partidos políticos, que reciben prerrogativas.

Por lo pronto, ya lo dijo el alcalde Eduardo Gattas que es mentira lo dicho por el Cachorro Cantú del supuesto convenio, por lo que el PAN deberá pagar si o si el adeudo de los 170 mil pesos o se les embarga.