Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Alumnos de la escuela primaria Benito Juárez García matutina, Zona Escolar No. 37, a pesar de sus carencias económicas y limitaciones, están a punto de cumplir su sueño de participar en la etapa estatal de Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica Tamaulipas 2022-2023 que arrancan los días 8, 9 y 10 de marzo del presente año en la capital del estado.

En deportes de conjunto deportistas de la escuela primaria Benito Juárez García, ubicada en la cabecera municipal de Tula, participarán en handball y futbol, así como en 75, 150, 300, 600 y relevos 4×75 metros planos. De la mano de sus maestros de Educación Física Fidel Martínez Rodríguez y José Cesáreo Mendoza Ramos, bien apoyados por su Director maestro Héctor Manuel Zúñiga Villanueva, así como por padres de familia durante la eliminatoria de la Región VI lograron ubicarse en los primeros lugares obteniendo boleto a la etapa estatal donde enfrentarán a los campeones de las otras 7 regiones que promueve la Coordinación de Educación Física.

Con una población de 207 alumnos, la escuela primaria Benito Juárez García se ha distinguido cada año por participar en la etapa estatal de Juegos Escolares y en este ciclo no ha sido la excepción. Perteneciente a la Supervisión Regional de Educación Física No. 31, al mando del maestro José Luis Herrera, el camino no ha sido nada fácil en cuanto apoyos se refiere para los niños seleccionados de la Benito Juárez matutina.

“Acá se batalla bastante, hemos tocado puertas para obtener apoyos para los niños y antes de viajar a Victoria gestionamos unas playeritas de medio uso, además solicité uniformes, mediante oficio, a la doctora Lírice Díaz, Coordinadora de la Academia de Futbol Orices, y estoy muy agradecido con ella y bendito Dios el día 3 de enero me estaba enviando 18 uniformes nuevos, playeras, shorts y calcetas, Gracias a Dios y a la buena gente que sin conocerme siguen apoyando a los niños”, afirma el profe Fidel Martínez.

“Tocaremos puertas, haremos gestión, el maestro José Luis Herrera con solicitud elaborada y recibida en Presidencia lo hace, pero haremos lo necesario y primero Dios estaremos en el mes de marzo representando a Tula en el estatal de Juegos Escolares”

Con 25 años de servicio impartiendo la clase de Educación Física y 5 de los últimos años en esta escuela primaria el profe Fidel Martínez participó en la eliminatoria de la Región VI de atletismo el 7 de dic en el Polideportivo, el 10 de enero en el regional de futbol en IPSSET ganando 4-3 a Palmillas, en la gran final empató 2-2 con Soto La Marina y en penales se ganó 5-2

Y el miércoles 18 de enero participó en el regional de handball en las canchas azules del INDE ganando la final a la Supervisión No. 17 de Llera por 18-3 obteniendo en automático el pase al estatal a celebrarse en la capital.

Dice que se siente muy agradecido con particulares, con la Asociación de Padres de Familia de la escuela por todo su apoyo, en traslado y participación.

“La abuelita de un niño nos regaló 500 pesos de parte de Abarrotes Guayalejo, muy agradecido con su apoyo, ya pasé a su negocio para agradecerle. Se hizo la gestión correspondiente ante la Presidencia Municipal para viajar a Victoria al regional y recibimos 600 pesos.”

“Nos invade el gusto de trabajar y sacar adelante cada una de las actividades que nos marca el calendario anual de la Coordinación Estatal de Educación Física y esperamos en el estatal sacar buenos resultados

VIAJAN AL ESTATAL…

Atletismo: Elena Victoria Ríos Zúñiga 300 metros planos, Fernando Martínez Solís 600 metros planos, Jesús Alberto de León Gómez 75 y 150 metros planos y Ramiro Walle Rosales 300 metros planos. También en relevos 4×75 metros planos participan en el estatal Fernando Martínez Solís, Ramiro Walle Rosales, Jesús Alberto de León Gómez y Wilber J. Gómez Carrillo, todos ellos dirigidos por el profesor José Cesáreo Mendoza Ramos.

Futbol: Fernando Martínez Solares, Ramiro Walle Rosales, Gerardo Villasana Armendáriz, Mauricio Yosseth García Covarrubias, Leonardo Gael Aguilar Piña, Devin Eridian Castillo Camacho, Brayan Alexander Ruiz Alfaro, Ángel Tadeo Galván Herrera, Kevid Daniel Ruiz Alfaro, Yahel Osmar Zapata Manuel, Iker Humberto García Zúñiga, Jesús Alberto de León Gómez, Kevin Carpio Flores, Jesús Julián Méndez Zúñiga, Kevin Fidel Villanueva Niño y Diego Emiliano Gómez Pesina.

Handball. Iker Humberto García Zúñiga, Fernando Martínez Solís, Ramiro Walle Rosales, Gerardo Villasana Armendáriz, Mauricio Yosseth García Covarrubias, Leonardo Gael Aguilar Piña, Devin Eridian Castillo Camacho, Jesús Julián Méndez Zúñiga, Jesús Alberto de León Gómez y Rolando Lara Garza. El atletismo será los días 8, 9 y 10 de marzo, handball 15, 16 y 17 de marzo y futbol 22, 23 y 24 de marzo.