El Psicólogo Eder Rocha, con especialidad en psicoterapeuta infantil recomendó qué es lo que deben de hacer los padres de familia si sus hijos se encuentran enojados por alguna situación.

En entrevista telefónica para este medio, el psicólogo puso algunos ejemplos de lo cómo los padres deben actuar con sus hijos para tranquilizarlos en caso de que se encuentren molestos o enojados.

«Un ejemplo. Juanito, en el momento en el que tú decidiste no comerte la sopa de verduras, decidiste no jugar con la consola de videojuegos. El niño comenzará a reclamar y entonces uno como padre le dice ‘entiendo que estás enojado, pero no vas a jugar con la consola hasta que no te acabes la sopa».

Aclaró que se debe de tener una firmeza y un liderazgo, pero con amabilidad.

Por otro lado, dio a conocer que él como terapeuta, dijo que cuando los niños se portan mal, son por tres razones: Jerarquía, roles y frontera.

Jerarquía: Qué tiene que hacer un niño en redes sociales cuando no tiene la edad para tenerlo.

Roles: Cómo es que el chico se va a jugar 2-3 horas en los videojuegos, sin la supervisión de los padres.

Frontera: Hay temas en donde los chavos no deben involucrarse.