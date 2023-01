CIUDAD VICTORIA, TAM.- El Ayuntamiento de Victoria contratará despachos externos para que cobren el impuesto predial, lo cual podría iniciar este mismo año, advirtió el presidente municipal, Eduardo Abraham Gattás Báez.

Dijo que se buscará trabajar en la modalidad de cobro casa por casa, en la que se intentará romper la barrera de la morosidad y tomando en cuenta que más del 50 por ciento del padrón catastral año con año cumple con esta contribución municipal.

“Vamos a contratar una empresa encargada del tema de cobro, ellos trabajarán por el tema de que su ganancia será en relación a un porcentaje”, señaló.

Y es que de acuerdo a los reportes financieros, la clase media alta y alta es la que más adeuda el pago del impuesto predial en Victoria.

“Sería una empresa especializada en el cobro para poder recuperar más de 250 millones de pesos que están en adeudo”, enfatizó.

Desde el punto de vista del edil estos faltantes sí son recuperables, y data de años en donde las administraciones anteriores no realizaron los cobros.

“Recordar que solamente se puede recuperar de cinco años atrás, no más, no entendemos porqué no se realizaron los cobros, pero regularmente sí es en las zonas media altas y altas las que mayormente se adeudan, en algunas colonias o fraccionamientos”, comentó.

Gattás Báez dijo que la contratación de este despacho de cobranza ayudará a aumentar la recaudación en este aspecto en el tema del predial, porque existen constituyentes que tienen adeudos muy altos. (Ramón Mendoza S.)