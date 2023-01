A menos de año y medio de las próximas elecciones federales, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, tiene claras sus aspiraciones en el corto plazo: Participar en la encuesta de Morena para definir el candidato presidencial, y ganarla.

En entrevista con Javier Solórzano en Referente de la noche, para Heraldo Media Group, la mandataria capitalina aseguró que deben respetarse los métodos establecidos y que ella no será un factor de desunión en el partido.

“Por lo menos en mi caso, no voy a ser factor de desunión”, dijo Claudia Sheinbaum.

Ganes o pierdas, cuestionó Solórzano. “Aunque seguramente vamos a ganar”, respondió. La mandataria capitalina reconoció que en su época estudiantil jamás se visualizó buscando un cargo así.

“Las circunstancias me han ido llevando a este momento, y orgullosamente me voy a presentar a la encuesta de Morena por varias razones: Por la historia, por lo que represento, yo estoy convencida que aún cuando me represento a mí misma, evidentemente soy parte de una generación que dio un impulso a la transformación del país, y yo quiero que continúe la transformación, con sus características, y la otra, de ser la primera mujer Presidenta”, aseguró.

Incluso, reiteró que, sea cual sea el resultado de la encuesta en Morena, debe mantenerse la unión, ya que la oposición le apuesta a la división interna de los morenistas.

“A ver, todos estamos de acuerdo en que en que haya una encuesta y que, en todo caso, la gente va a decidir, y, dentro del marco legal, pues darte a conocer en el país”, expuso.

Ves a Morena ganando en 2024, preguntó Solórzano.

“Sí, totalmente, pero además con unidad, porque se apuesta mucho a la desunión. Y yo creo que esa es una responsabilidad de nosotros, principalmente de las corcholatas”, aseguró.

En el contexto de la sucesión presidencial, Sheinbaum enfatizó que por parte de la Cuarta Transformación hay propuestas, incluso una corriente de pensamiento. Sin embargo, criticó, en la oposición no hay ideas, sólo cuestionar y contravenir lo que haga el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Pues es que qué propone, o sea, tú oyes a la oposición y es en contra de, en contra del Presidente, cualquier cosa que diga (…).

“Aquí hay propuesta para el país, y hay también un pensamiento que el Presidente el otro día llamó el humanismo mexicano”, recalcó.

¿En lo que viene, qué piensas hacer?

Yo creo que la encuesta será a finales de junio, porque van a ser varias encuestas; o sea, agosto, supongo. Yo pienso dar mi quinto Informe de Gobierno y después ver los tiempos, digamos, constitucionalmente te tienes que ir seis meses antes de la elección, pero no es que vaya yo a salirme.

El país está confrontado, ¿tú crees eso o no crees eso?

La desigualdad social en México es profunda, ahora con las medidas del Presidente, con todo y la pandemia y demás, hay una reducción de la desigualdad y hay que caminar para allá por muchas razones, no solamente porque es ético, porque significa que el de arriba también ve al de abajo, si lo queremos ver es un tema de ética, de fraternidad, pero también, hasta por la seguridad.

¿Te imaginabas que gobernar la Ciudad de México iba a ser como la estás pasando o la estás viviendo?

Nos han tocado tiempos difíciles, la verdad; la pandemia representó un reto tremendo y ha habido otros temas.

En la pandemia, la impresión general es que saliste bien librada.

Fue un tema no trivial, al final pienso que si te pones al frente y con un equipo de trabajo, siempre sales adelante.

Ahora, a la distancia, ¿qué asuntos crees que son súper sensibles, medulares, que te causan inevitablemente dolor de cabeza gobernando la CDMX?

En general, si ves el funcionamiento de la ciudad, uno de los grandes temas es el agua. Yo llegué con un plan muy importante, pero no contábamos con que sea cambio climático, o no, que los científicos no necesariamente se ponen de acuerdo; pero lo cierto es que hemos tenido cinco años de sequía, hay dos metros cúbicos por segundo menos del Sistema Cutzamala a la ciudad, que son justamente lo que yo puse en el Programa de Gobierno que íbamos a reducir para ampliar la cantidad de agua que llegaba a las casas a partir de eficiencias, actualización y otros temas, entonces ese es uno de los temas más difíciles, porque obviamente no tener agua causa muchísima preocupación en cualquier familia.

Y obviamente seguridad, aunque la verdad creo que hemos hecho un buen trabajo y vamos bien, pero siempre hay que estar atento; y, en general, pues la problemática de la ciudad, es una ciudad muy compleja.

Durante mucho tiempo los capitalinos vivimos en vilo con el tema de la seguridad, no es que haya desaparecido, uno sabe que se ha atemperado, pero, ¿qué ha pasado con la seguridad en general? Hablo desde los lugares en donde hay una condición económica muy favorable hasta las zonas marginadas, colonias populares.

En términos de números hemos reducido; ahora estamos cerrando las estadísticas de 2022; en general en los delitos de alto impacto, es un año similar a 2011 y similar casi a 2006.

Es decir, hay una reducción muy importante prácticamente de todos los delitos: homicidio está cerca de 50 por ciento, robo de vehículo con y sin violencia estamos en las cifras históricas, recientemente me acaban de pasar una estadística de que es más barato el seguro del auto en la Ciudad de México que en el Estado de México, por ejemplo; aquí se roban menos vehículos.

Y todos los otros delitos que llamamos de alto impacto, robo a casa habitación, robo a transporte público, la gran mayoría hay una reducción muy significativa. ¿Cómo logramos esto?, nosotros hablamos de una estrategia de cuatro ejes. Por ejemplo, se mejoró la policía de la ciudad, obviamente tenemos un muy buen secretario de Seguridad, pero además de que tiene liderazgo y conocimiento, hemos aumentado el salario de la policía 9 por ciento.

Eso significa un reconocimiento a la policía y así lo ven. Aumentamos el número de policías mujeres, estamos graduando en la Universidad de Policía la mitad mujeres y la mitad hombres.

Ya ha cambiado la dinámica de la policía en la ciudad; de ser preventiva a hacer investigación. También hemos reducido la llamada ‘puerta giratoria’.

Con la detención de algunos presuntos participantes en el atentado contra Ciro Gómez Leyva, aparecen perfiles de la Ciudad de México (…), ¿qué encontraste de ese perfil?

Hay bandas delictivas en la ciudad, que actúan en la ciudad y fuera de ella, y hay bandas delictivas fuera de la ciudad que también actúan en la ciudad o en otros lugares. No es que sea excesivo, pero sí hay quienes por cierta cantidad de dinero pueden llegar a cometer algún delito grave, inclusive, homicidio, este es el caso de estas bandas delictivas. Lo importante aquí, y eso tiene que ver con inteligencia, la investigación y el trabajo de la Fiscalía, es que ha aumentado muchísimo la eficiencia en las detenciones.

¿Tienes la impresión de que la gente se siente segura en la ciudad o qué vas midiendo tú en tu propia oficina?

Hay algunas zonas donde hay más seguridad, eso lo dice el Inegi, pasamos de 80 por ciento de la gente que se sentía insegura a 67 por ciento; sigue siendo alto, pero hay una reducción muy importante.