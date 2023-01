Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Destacada participación tuvieron alumnos de la escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla, turno Vespertino, dentro del evento atlético eliminatorio de la Región IV denominado “LEF Nicolás Fuentes Cruz” al conseguir 6 boletos para participar en la fase estatal de Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica Tamaulipas 2022-2023.

Evento de pista y campo celebrado el fin de semana en el Polideportivo Victoria “Ing. Américo Villarreal Guerra” en el que participaron más de 100 personas entre alumnos y maestros de Educación Física de las Supervisiones Regionales No. 15 de Hidalgo, No. 16 de Padilla y No. 32 de Guemez. Invaluable también el apoyo de padres de familia quienes desde temprana hora se fueron congregando en el inmueble antes mencionado para apoyar a sus hijos en esta competencia que resultó muy disputada desde el inicio de la misma.

En los 150 metros planos y salto de longitud destaca Arely Castillo Olvera al obtener doble boleto a la etapa estatal y con posibilidades reales de meterse a los primeros lugares en sus respectivas pruebas. También avanzan al estatal en los 300 metros planos Fernanda Georgina Torres Sena e Israel Alejandro Torres en los 300 metros planos.

Doble boleto al estatal consiguió Fernando Turrubiates Honorato en los 600 metros planos y salto de longitud al ser uno de los mejores de la competencia y de la Supervisión Regional de Educación Física con sede en la cabecera municipal de Padilla. Licenciado en Educación Física Edson Francisco Zúñiga Mata, responsable de la asignatura en la escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla Vespertina y entusiasta entrenador de este pequeño gran contingente de guerreros padillenses que han sido bien entrenados física y mentalmente.