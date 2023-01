Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desplegaron un operativo en Nogales, al norte de Sonora, frontera con Estados Unidos, en donde se encontraban seis campamentos presuntamente de «Los Chapitos», célula delictiva perteneciente a Ovidio Guzmán, hijo del jefe del Cártel de Sinaloa, Chapo Guzmán, quien se encuentra en un intento para ser extraditado a México, en donde busca cumplir el resto de su condena.

Se viralizó a través de sus redes sociales el momento exacto en el que hombres armados abren fuego contra un dron, el cual identifica la ubicación de los delictivos, quienes se encontraban armados en la cima de una montaña, en donde se percatan de la presencia del vehículo.

La región desértica de Sonora, aledaña a la frontera con Arizona, es vigilada por «halcones», cuyo propósito es controlar el tránsito de la zona. Pese a que no se ha reportado la detención de personas, se confirmó la presencia de seis narcocampamentos. Mientras uno se encontraba escondido entre las rocas, otros fueron instalados sobre matorrales.

EXCLUSIVE – SINALOA Cartel base 300 meters from Border. Sicarios shooting at U.S. drone. pic.twitter.com/UMo9QuLEnS

