Por Roberto Olvera Pérez

Para este fin de semana se llevará a cabo la reunión del gabinete estatal, encabezado por el gobernador, Dr. Américo Villarreal Anaya con los alcaldes de la zona conurbada y parte de la región.

El evento según la agenda se efectuará en Expo Tampico este domingo, donde además del anfitrión Jesús Nader Nasrallah, acudirán presidentes municipales y secretarios de los Ayuntamientos de Ciudad Madero, Altamira, González, Aldama y El Mante.

Este es un compromiso de encabezar un gobierno itinerante y atendiendo su narrativa de que, “Por el bien de todos, primero los pobres”, el gobernador del Estado, Villarreal Anaya presentará como ya lo hizo en Tula y la región, Reynosa y demás municipios de la frontera, el plan de Apoyo a esta zona sur, con la asistencia de todo el gabinete legal y ampliado y los seis alcaldes de la región.

El encuentro se realizará en la cabecera municipal de Tampico, donde permitirá al gobernador Américo Villarreal, sellar el compromiso con las y los tamaulipecos de esos municipios para que las acciones de la Cuarta Transformación lleguen a quienes más lo necesitan en Tamaulipas.

Junto con los doce Secretarios de su gabinete, así como con los titulares de Organismos Públicos Descentralizados, el Mandatario Estatal, abordará temas de vital importancia para los municipios de esa región referentes al agua, salud, educación, turismo, apoyos al sector agropecuario y la atención de los programas sociales para el bienestar de la población, entre otros.

El gobernador Villarreal Anaya, también encabezará en Tampico la ceremonia cívica de honores a la bandera el lunes por la mañana en la Plaza de Armas; ahí mismo asistirá a la reunión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y más tarde ofrecerá la acostumbrada conferencia de prensa, por lo que hay que estar pendientes de lo que acontezca esos días para informar a nuestros lectores.

NOTAS CORTAS

1.- Por cierto, el Gobernador Doctor Américo Villarreal Anaya señala que Tamaulipas inicia este año con grandes expectativas en crecimiento económico y generación de empleo: tan solo este mes se anunciarán para el Estado el arribo de la planta de fertilizantes con capitales de Egipto y donde el Estado será socio y comercializador, del cual ya se hizo oficial allá en Tabasco durante su visita y por parte de la Secretaria de Energía, la veracruzana Rocío Nahle,

Tras el encuentro del gobernador tamaulipeco y la funcionaria federal, se anunció que, el embajador de Egipto y una comitiva de ese país asistirán la próxima semana a Ciudad Victoria para formalizar los acuerdos de la fábrica de fertilizantes. Qué bueno y que vengan más de esos para generar empleos.

2.- No me lo crea, pero anda fuerte el run run de que el candidato verde a la senaduría vacante Manuel Muñoz ya se cansó de los recorridos de campaña por las diferentes regiones del Estado y quiere aventar el arpa. El ex secretario geñista al que lo niega, al parecer ya no está para esos trotes y está próximo a renunciar en favor del candidato Morenista, José Ramón “JR” Gómez Leal. ¿Sera?

3.- Anda con todo mi Rector, Dr. Francisco Chavira Martínez, pues este jueves visitó la Aduana de Nuevo Laredo, donde firmaron acuerdo con autoridades para llevar a alumnos de la Universidad del Norte de Tamaulipas a visitar en el Congreso Global de Comercio Internacional y Aduanas el 18 de marzo a los alumnos de Licenciatura. Bien por ello.

4.- Por cierto, los Secretarios de Salud, Educación y la de Finanzas, es decir, Dr. Vicente Joel Hernández Navarro, Lucia Aimé Castillo Pastor y Adriana Lozano Rodríguez, respectivamente, se dijeron listos para participar en la reunión de este domingo en Tampico, donde el Gobernador presenta su programa de trabajo en bien de las y los tamaulipecos. Pendientes.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.