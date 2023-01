AGENCIAS

CIUDAD VICTORIA, TAM.– El Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam) resolvió por unanimidad de votos que Iracema Albeza Peña Ramírez, alcaldesa de Nuevo Guerrero, fue víctima de violencia política contra las mujeres en razón de género, mediante publicaciones emitidas desde el perfil de la red social de Facebook “Grilla Guerrero Tam”.

En su sesión de carácter extraordinaria se sometió a la consideración del Consejo General el proyecto de resolución por la que se determinó el procedimiento sancionador especial identificado con la clave PSE-149/2022.

En este punto destacó la intervención de la consejera electoral Marcía Laura Garza Robles, presidenta de la Comisión para los Procedimientos Administrativos Sancionadores, quien al realizar la presentación del proyecto de resolución, lamentó que en el orden jurídico nacional no exista un sólido marco normativo para el ámbito de las redes sociales a fin de que los operadores jurídicos puedan hacer frente de manera eficaz a violentadores que a través del anonimato atentan contra los derechos político-electorales de las mujeres.

Aunque en el presente caso, admitió la autoridad electoral, no es posible imponer una sanción a determinada persona por no haberse determinado la identidad de quien desplegó la conducta denunciada, también lo es que ello no constituye un impedimento para que se pueda declarar la existencia de la infracción denunciada.