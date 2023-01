La Gerencia de Protección Civil de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) se acreditó en el curso “Stop the Bleed, Save a Life”, que es avalado por el American College of Surgeons, The Committe on Trauma y Bleedincontrol.org, que imparte Protección Civil de Zapopan.

A su vez, la UAG fue sede de este curso que busca ayudar a que se conozca la manera correcta de tratar hemorragias causadas por accidentes, atentados, siniestros y otras causas.



Los miembros de la comunidad universitaria como Programa de Medicina en la Comunidad, Equipo Técnico de Tecos F.C., Seguridad, así como la Unidad de Protección Civil del Estado, Bomberos de Guadalajara, El Salto, Ocotlán, Jamay, Chapala, Poncitlán y otros, tomaron esta certificación en las instalaciones de la Autónoma.

Los equipos de seguridad y protección civil se dedicaron a practicar con muñecos y sangre falsa, recibir conferencias y conocer cómo prevenir que una persona fallezca a causa de una hemorragia, entre otras técnicas.



Para mantenerse actualizados y brindar atención con los conocimientos más actualizados, constantemente la Gerencia de Protección Civil de la UAG acude a capacitaciones y certificaciones con la finalidad de atender de mejor manera cualquier siniestro que se pudiera presentar en las instalaciones de la Autónoma.