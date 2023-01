El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó a Luis Rodríguez Bucio como el nuevo subsecretario de Seguridad Pública tras la renuncia de Ricardo Mejía Berdeja. En Palacio Nacional, AMLO presentó también al general David Córdova Campos, quien sustituirá a Rodríguez Bucio al frente de la Guardia Nacional.

El jefe del Ejecutivo Federal indicó que durante la gestión de Luis Rodríguez Bucio al mando de la Guardia Nacional, «hizo muy buen trabajo como comandante de la Guardia Nacional y ahora va a ser subsecretario de Seguridad Pública y le tenemos al general Bucio toda la confianza».

Mientras dio el anuncio, Rodríguez Bucio fue llamado por el mandatario para que lo acompañara en la tribuna desde donde lleva a cabo la conferencia de prensa matutina. Sobre el caso de la renuncia del otrora subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, López Obrador señaló que «ni adiós» le dijo.

«Se fue Ricardo Mejía, ahora si que no me dio ni el adiós. Nada más me mandó un papel», indicó AMLO.