Ramón Mendoza S.

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La empresa Victoria Meters tiene desde el mes de octubre del 2022 que no reporta ningún ingreso al Ayuntamiento de Victoria y a pesar de la seriedad de requerimientos que se le han hecho, es renuente a reportar los porcentajes correspondientes en la operación de más de 500 parquímetros que hay en la ciudad.

Ante ello, el alcalde Eduardo Gattás Báez fue claro: “Si no pagan lo que corresponde al Municipio, se van, ya no se permitirá que sigan operando, cobrando y no reporten la recaudación correspondiente para la ciudad”.

Confirmó que los parquímetros y estacionómetros están funcionando, tienen muchos años dando el servicio, pero no están cumpliendo con el pago del 20 por ciento que le corresponde al Municipio, aunque la realidad que es un porcentaje mayor que omitió el alcalde siendo conservador en su apreciación.

Por ese motivo dijo que ya está el área jurídica trabajando en el tema porque además buscan una empresa que pague más.

“Estamos viendo quién da más” dijo, para responder a las preguntas que también preocupan a los victorenses como el tandeo de agua, la falta de recolección de basura, los baches en las calles entre otros.

Además, Victoria Meters que nunca ha transparentado sus ingresos ya ocupa uno de los primeros lugares de quejas ante el Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa Municipal de Victoria por la serie de abusos que comete contra los automovilistas capitalinos y foráneos, sobre todo.

En el más reciente informe presentado por la Tesorería Municipal sobre el tema, se establece que Victoria Meters no reporta ingresos al Municipio desde octubre, no atiende los llamados de la autoridad y en febrero del 2024 se vence el contrato concesión por el uso de los estacionómetros, actualmente le corresponde al Municipio un 40 por ciento de los ingresos brutos por este servicio.

Y el no reportar mes tras mes la parte proporcional que le corresponde al Municipio, es una causal suficiente para rescindir el contrato concesión.