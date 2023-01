Una matrimonio con derecho al Servicio Médico del ISSSTE acudieron a la Sala de urgencias para que fuera atendida su esposa, ya que estaba a punto de nacer su hijo, por lo que se tomaron con la realidad der estos Hospitales, no había médicos Ginecólogo especialista para atender a la derecho habiente, el cual tienen derecho y el el nosocomio tienen la obligación de atender a este tipo de pacientes porque son asuntos frecuentes los casos que se dan.

Así lo relato el afectado: Desde antier mi esposa inició con el proceso de parto, por lo cual asistí al HOSPITAL ISSSTE DE CD. MANTE. El asunto es de que no había ginecólogo.

En la noche nuevamente tuve la necesidad de llamar al ISSSTETEL; y la trasladaron al HOSPITAL GENERAL dónde si había ginecólogo, pero en la mañana los doctores me comentan que no va a ver ginecólogo, por lo que me sugieren que la traslade de nuevo al ISSSTE diciendo que ya en el ISSSTE habría ginecólogo.

Como no había servicio de ambulancia tuve que traer a mi esposa en mi vehículo y llego al ISSSTE con la sorpresa de que no hay ginecólogo… Hablé con el director del ISSSTE y me dice que hasta las 2 pm llega, pero mientras mi esposa seguía con los dolores.

Me comunico nuevamente al ISSSTETEL pero ahora no recibo una respuesta satisfactoria. Al perder toda alternativa decido llevarla a una clínica particular para que atiendan su parto, pero se me ocurrió realizar una «mini» manifestación para ver si daba resultado y lo conseguí. El doctor llegó a las dos y me atendieron de muy buena forma.

Pensarán él porque cuento mi historia… y es que no existen suficientes especialistas en el ISSSTE MANTE.

Por esa razón hago un llamado al Profesor Arnulfo Rodríguez Treviño, actual Secretario de la Sección 30 para que atienda ese problema que afecta a muchos derechohabientes del magisterio.

A la hora de manifestarme se presentan los gestores del ISSSTE quienes me dicen que baje la «cartulina» porque daño la imagen de las instituciones (SNTE e ISSSTE) y entablemos un diálogo con el director del ISSSTE.

Mis preguntas son ¿acaso vale más la imagen de las instituciones que la atención por parte de un especialista a una mujer en proceso de parto? ¿Debo de realizar mensajes en cartulinas y manifestarme pacíficamente para ser atendido cada vez que no haya especialistas o medicamentos?.

Espero que esta nueva administración gestione un cambio en la CLINICA DEL ISSSTE MANTE y no tener que andar haciendo estas cosas.