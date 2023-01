Este domingo 8 de enero el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, arribará al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con el objetivo de asistir a la Cumbre de Líderes de América del Norte, el próximo martes, donde compartirá agenda con el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien también pisará territorio nacional a través del AIFA, una de las más grandes obras de la actual administración. Se espera que los participantes aborden los siguientes temas: diversidad, equidad e inclusión, cambio climático, migración, salud y seguridad.

21:30 horas | AMLO confirma que Biden llegó al hotel

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que Joe Biden se encuentra en su hotel de la Ciudad de México y que mañana lunes lo acompañará en Palacio Nacional para seguir hablando sobre los asuntos de interés para nuestros pueblos y naciones.

Con una comitiva de alrededor de 40 vehículos, Joe Biden circuló por Paseo de la Reforma, donde cerca se ubica el hotel que lo recibirá para la Cumbre de Líderes de América del Norte. Se espera que el día de mañana aterrize el homólogo canadiense Justin Trudeau.

20:25 horas | Iluminan torre de control

La Torre de Control del AIFA fue iluminada con los colores de EU debido a la llegada del presidente Joe Biden.

Luego del anuncio del traslado por tierra de la comitiva del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden por el Boulevard de San Jerónimo Xonacahuacan que entronca con la Autopista México-Pachuca, procedente del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), cientos de ciudadanos del municipio de Tecámac se dieron cita en el obelisco de ese lugar para darle la bienvenida.

El gobierno municipal informó que de acuerdo con el último reporte de la Guardia Civil se contabilizaron más de mil 500 personas, concentradas desde Real Granada al Obelisco, esperando el paso del convoy del presidente estadounidense.

Luego de la ceremonia de recibimiento que tuvo Joe Biden, AMLO subió a la denominada «La Bestia», para llegar con su homologo a las calles de Campos Eliseos, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

La comitiva de bienvenida la conformó el secretario de Relaciones Exteriores (SRE) Marcelo Ebrard, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, así como el representante de México en EEUU, Esteban Moctezuma.

El presidente Joe Biden bajó de su aeronave y fue recibido por el mandatario López Obrador, quien lo recibió con un gran saludo en tierras nacionales. AMLO será el primer presidente mexicano en subir a «La Bestia», el vehículo blindado que usarán para viajar hacia Polanco, en el centro del país.

Alrededor de las 19:20 horas, el avión oficial Air Force One arribó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), donde será recibido por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En la pista está llegando todo el dispositivo de seguridad del mandatario de los EUA.

El Secretario de Estado, Antony Blinken, confirmó su llegada a México a lado de Jill Biden en el Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM). Publicó en sus redes sociales que el objetivo de esta visita es crear una América del Norte sea más competitiva. «Es apropiado que mi primer viaje en 2023 sea para reunirme con nuestros vecinos y socios, México y Canadá», agregó.

I’ll be joining @POTUS in Mexico City for the North American Leaders’ Summit. It is fitting that my first trip in 2023 is to meet with our neighbors and partners, Mexico and Canada. Making North America more competitive in an era of strategic competition is a top priority. pic.twitter.com/BuRb4Su2Hm

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 8, 2023