REYNOSA.-Aunque las encuestas publicadas recientemente por “Heraldo” y “Polls” le dan la preferencia electoral en la elección extraordinaria al Senado, el abanderado de la coalición “Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas”, José Ramón Gómez Leal “JR”, sostuvo en rueda de prensa que “no me confío, jamás hay que confiarse, hay que salir a buscar el apoyo del pueblo».

El candidato al Senado de la República por la alianza Morena-PT, se reunió este lunes con los medios de comunicación de esta ciudad fronteriza, a quienes externó, “desde que iniciamos la campaña, he sido propositivo, he puesto y daré mi mejor esfuerzo, sin embargo, no me confío de las encuestas, que son un elemento para la toma de decisiones, pero no el único instrumento para la toma de decisiones, simplemente un elemento”.

JR reconoció ante los medios de Reynosa, el desempeño político de sus adversarios, pues precisó “desde el inicio de campaña, les desee éxito y suerte, el estar aquí lleva esfuerzo, trabajo y organización, hay que darle altura a la política”.

Y añadió, “se vale no estar de acuerdo, pero también queremos participación y hay que darle confianza al electorado para que vote este 19 de febrero”.