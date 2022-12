El papa emérito Benedicto XVI se encuentra “lúcido“, aunque sus condiciones de salud son “graves” pero “estables“, avanzó este jueves el director de la oficina de prensa del Vaticano, Matteo Bruni.

“The Pope Emeritus was able to rest well last night; he is absolutely lucid and alert, and today, although his condition remains serious, the situation at the moment is stable,” Vatican Press Office Director Matteo Bruni said regarding Pope Benedict XVI. https://t.co/zpKn4YlQFS pic.twitter.com/cjhOt01TjL

— Catholic News Agency (@cnalive) December 29, 2022