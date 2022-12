Cd. Victoria, Tam.- Entrevistado durante un recorrido por las colonias de la Capital, Manuel Muñoz nos revela una parte íntima de su vida, la forma en que ha enfrentado la adversidad que ha tocado a su puerta en diferentes momentos al vivir un trasplante de riñón, la desaparición de su padre, el acoso del sistema político, incluso el “intento” fallido de la administración estatal pasada para abrirle expedientes judiciales.

¿Qué haces en la Colonia Azteca Manuel? Se le preguntó, al encontrarlo la tarde del 24 de diciembre acompañado de sus hijos: “Saludando a grandes amigas de vida y a sus familias, me gusta convivir con la gente, escucharlos te permite siempre estar actualizado para poder ayudar y traer el pulso de las cosas, aproveché este día para que me acompañaran mis hijos (Manuel y Marcelo), lo hago con frecuencia por todo el estado”.

¿Es importante darle el ejemplo a tus hijos? “Es lo más importante, el ejemplo lo es todo, de otra forma no tienes derecho a exigir, mis hijos y mi familia son el motor que me mueve, pero también, a lo que me he aferrado en los momentos más duros que he pasado.

Platícanos un poco de eso, ¿cuáles han sido tus momentos más complicados y cómo los sacaste adelante? “Uuuyyy, yo creo que como a todos me ha tocado me han tocado buenas y malas, y ni modo, hay que poner nuestra mejor a las vida ”.

¿Qué me dices de tu papá? Tu eres un político de segunda generación: “Todos los días pienso en él, su desaparición fue un momento muy difícil, imagínate que de un día para otro acosen a tu familia y a ti, te quiten propiedades, te cierren negocios y tu padre ya no esté, es algo que no se lo deseo a nadie, pero a la vez en ese momento tenía una madre y mis hermanas que defender y aún con el miedo todo lo que me había enseñado mi papá hasta ese momento me sirvió para dar la cara”.

“El amor y los consejos de mi papá son un recuerdo invaluable que quiero transferir a mis hijos, muchas de sus enseñanzas me han servido y me siguen sirviendo, él me heredó este gusto por la política, la necesidad de servir, de ayudar, y el valor para enfrentar las cosas”. ¿También te ayudó para enfrentar tus problemas de salud? “Sin lugar a dudas, mi trasplante fue complicado , duré más de dos meses en completo aislamiento , su imagen y ya en ese momento las de mis hijos fueron fundamentales para salir adelante, y esa experiencia me sirvió muchísimo, hoy incluso tengo una fundación que ayuda a personas con ese padecimiento”.

Ahora que tocas el punto ¿De qué vive Manuel Muñoz? “Pues te puedo afirmar algo, de la política no, (dice mientras suelta una sonora carcajada) antes de dedicarme de lleno a la política que es mi pasión, primero finque mis negocios, tengo un rancho, un par de empresas y algunas otras entradas que me permiten hoy vivir concentrado y hacer esto que me gusta tanto”.

¿Y los expedientes que te trataron de abrir en el gobierno estatal anterior? “Todo se cayó, como le pasó a algunos alcaldes, incluso a familiares directos de nuestro hoy gobernador y a muchos tamaulipecos que en base a mentiras fueron víctimas de persecuciones políticas, pero hoy vivimos tranquilos porque los tamaulipecos dieron su voto por la paz, por la cultura del trabajo y por gente de valor que hoy dirige los destinos de nuestro estado”.

Para finalizar, compártela a la gente cual es tu secreto: “Nunca dejar de luchar, se que suena a cliché, pero es la verdad, cuando estés contra la pared por cualquier tema voltea a los lados, ve la gente que te ama y piensa en el ejemplo que les vas a dar al enfrentar dando la cara a los problemas, jamás tirar la toalla, está prohibido rendirse”.