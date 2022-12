Directo al tema de hoy. Sin preámbulos o introducciones le comento que me hubo resistencia a creer que, a estas alturas de diciembre e iniciadas las vacaciones invernales, el Gobierno del Estado Libre y Soberano, no hubiera hecho el depósito de la primera parte del aguinaldo al personal federalizado.

A la primera que las redes sociales vapulearon fue a la titular de Educación en Tamaulipas, la muy querida y ahora vilipendiada, Lucía Aimé Castillo Pastor, que, dicho sea de paso, es la que -me parece- menos culpa tiene en todo este conflicto de los trabajadores federalizados.

Con lo anterior exculpo también a otros funcionarios de la misma dependencia, puesto que la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) solo es gestora ante las autoridades financieras del gobierno local. Solo que en ése afán de ‘protección’ a los compañeros de otras dependencias, algunos han caído en pésimos comentarios, adversos al sexenio anterior, quizá tomando ejemplos presidenciales de culpar al pasado por nuestro presente.

“Dejaron las arcas de gobierno vacías… Se robaron todo lo que pudieron, hasta las computadoras… hay un sinnúmero de aviadores a quienes ya se les suspendió el pago si no justifican el trabajo que realizaban… el dinero que se robaron lo invirtieron en la compra de ranchos y propiedades en Nuevo León y EU…” se escucha, pero nadie habla de denuncias contra los reales o supuestos ladrones.

El problema me parece nunca se va a aclarar y la esperanza es que no se repita ni en sueños. Solo a muy altas esferas -especulo- pudieran decir que la federación no depositaba alguna partida presupuestal y no es porque se la adelantaron al gobierno anterior. Si esto mismo fuera cierto, la SHyCP cometió un error.

Una verdad irrefutable en este problema mayúsculo, como las víctimas lo vivieron, fue el inexistente auxilio sindical de la Sección 30 del SNTE y todo indica, que el Barón de Villagrán debió hacer una declaración, aunque sea para calmar a la raza que cada día estaba más alborotada.

Sin duda este fue un tropiezo para el gobierno de AVA, que seguro se preocupó, aunque su voz desde el 15 Juárez se apagó al magisterio y… sin poder culpar al gobierno de López Obrador, puesto que las plazas federalizadas se pagan con recursos estatales, pero también en un porcentaje mayor con federales. De ahí que se escucha son plazas federalizadas.

La tradición para los maestros de Tamaulipas es que a más tardar el 15 de diciembre se estaba pagado todo el mes, la prima vacacional y la primera parte del aguinaldo. Y no son pocos quienes firman mensualidades o anualidades para esa fecha, por lo que el problema ahora se queda para los trabajadores porque los comercios les cobrará interese moratorios y por culpa de… ¿Quién?

A propósito de dinero decembrino, se publica que una nueva forma de robo en cajeros automáticos lo hacen entre varias personas y mientras uno mira el numero tecleado de la tarjeta, otro deja caer un “fajo” de billetes, mientras que un tercero se encarga de convencer a la víctima de que ese dinero es de ella. Al momento de recoger el ‘dinero’ otro sujeto extrae la tarjeta y se retira, para acudir a otro cajero y sacar lo que pueda.

Muy lamentablemente las instituciones bancarias hayan retirado las cámaras de video y la chapa de los accesos que, al iniciar el uso de estos adelantos bancarios, los cajeros tenían para seguridad de los clientes, pero por alguna causa fueron eliminados y el público fue el pagano.

Algunos organismos recomiendan no usar los cajeros por la noche; verificar no haya objetos raros en la ranura de los cajeros; cubrir el teclado al digitar el NIP; no contar el dinero de inmediato; no aceptes ayuda de extraños; cambiar el NIP con frecuencia; al terminar, oprime la tecla de anular o cancelar; evita hablar con desconocidos.

Finalmente, si sospechas que alguien te sigue, acude a un lugar concurrido y pide ayuda, además al salir del cajero siempre elige rutas en las que haya más gente. Y finalmente si te roban o perdiste la tarjeta, comunícate de inmediato al banco para reportarla y bloquearla.