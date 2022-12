Por Fermin Vallejo García

Para quién juega la diputada Alejandra Cardenas?.

Para Cabeza de Vaca, para Adrián Oseguera o de plano se ha convertido al panismo?.

Ayer, cuando todo está listo y negociado para que en el pleno del Congreso se aprobara por parte de los diputados de Morena y del mismo PAN la reforma a la ley de agua, que rescataría las Comapas para el gobierno de Américo Villarreal Anaya, a rajatabla, sin decir agua va, suspendió la sesión por falta de Quórum y citó para el próximo lunes. A pesar de que estaban los diputados, y al más puro estilo del “Moyo”, la priista de forma prepotente y sin permitir reclamos de la coordinadora morenista Ursula Salazar, clausuró y se fue, entorpeciendo y abordando un acuerdo que le había costado días de negociaciones a los morenistas.

La reforma a la Ley de aguas, fue aprobada minutos antes en comisiones, y debería será aprobada también en el pleno, pero Alejandra Cárdenas , emberrinchada, recibiendo línea de no se sabe si de García Cabeza de Vaca o de Adrián Oseguera, echo abajo el acuerdo y pospuso la aprobación para el próximo lunes. Entre los diputados de Morena, incluso entre los mismos panistas, afirman sin temor a equivocarse que Cárdenas Castillejos se ha convertido en la nueva panista encubierta al servicio del panismo, “es la nueva Cachorra en el Congreso.

En Palacio de Gobierno, hay molesta grande por este rol y juego sucio de la priista. Alejandra se ha convertido en un dolor de cabeza para Morena y quienes saben de esto, afirman que está al servicio total del ex gobernador, vía Adrián Oseguera, de quien recibe una fuerte paga mensual a camba de frenar y obstaculizar las reformas de los morenistas en en Congreso. Aseguran también que desde hoy la catapulta el PAN como su candidata a la alcaldía de Ciudad Victoria.

Alejandra Cárdenas, es igual que los panistas porque navega con doble

Moral y usa el periódico de su papá, venido a menos para chantajear políticamente al gobierno. Alejandra no tiene memoria, porque en Ciudad Victoria, si alguien golpeó al priismo y a los victorenses, fue el panismo de Cabeza de Vaca al que ahora sirve y come de su mano.